Алматы накрыл туман
Фото: Zakon.kz
Утром 20 ноября 2023 года на Алматы спустился густой туман, сообщает Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Ранее в пресс-службе РГП "Казгидромет" сообщали, что в понедельник 20 ноября ожидается туман.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Также временами возможен дождь.
Фото: Zakon.kz
Кроме того, синоптики отметили, что температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
С прогнозом на 21-23 ноября можно ознакомиться по ссылке.
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