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Алматы накрыл туман

Алматы накрыл туман Фото: Zakon.kz
Утром 20 ноября 2023 года на Алматы спустился густой туман, сообщает Zakon.kz.
Алматы накрыл туман

Фото: Zakon.kz

Ранее в пресс-службе РГП "Казгидромет" сообщали, что в понедельник 20 ноября ожидается туман.

Алматы накрыл туман

Фото: Zakon.kz

Алматы накрыл туман

Фото: Zakon.kz

Также временами возможен дождь.

Алматы накрыл туман

Фото: Zakon.kz

Кроме того, синоптики отметили, что температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С.

Алматы накрыл туман

Фото: Zakon.kz

Алматы накрыл туман

Фото: Zakon.kz

С прогнозом на 21-23 ноября можно ознакомиться по ссылке.

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