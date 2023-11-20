Алматы накрыл туман

Утром 20 ноября 2023 года на Алматы спустился густой туман, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Ранее в пресс-службе РГП "Казгидромет" сообщали, что в понедельник 20 ноября ожидается туман.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также временами возможен дождь.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, синоптики отметили, что температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

С прогнозом на 21-23 ноября можно ознакомиться по ссылке.