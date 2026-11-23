Когда дом засыпает, жительница Атырау Альфия Шарифуллина берется за кисти и превращает гипсовые заготовки в ретроигрушки, которые возвращают взрослых в детство. Иногда за заказами скрываются трогательные истории, которыми героиня поделилась с корреспондентом Zakon.kz.

Розовощекие малыши с широко распахнутыми глазами, в теплых шубках и валенках. На их шапочках словно еще не растаял снег, а шарфики заботливо повязаны перед выходом на мороз. Таких маленьких персонажей 30-летняя Альфия расписывает по ночам, когда город засыпает.

"Для меня это не просто игрушки, а память. Наши родители выросли, а эти фигурки остались напоминанием о счастливом детстве, когда 31 декабря пахло хвоей и мандаринами, а чудо было таким простым и настоящим. Мне захотелось не просто повторить их форму, а вернуть им жизнь. Клиенты часто говорят: "Ой, а у меня было такое же пальто или шапка!" И это очень приятно. Словно они на мгновение возвращаются в свое детство", – рассказывает мастерица.

Фото: из личного архива Альфии Шарифуллиной

Сказочное детство Альфии

Любовь к рукоделию появилась у Альфии задолго до того, как она начала создавать свои игрушки. Ее мама Нурия Рахметуллина – учительница начальных классов. Детство девочки прошло среди репетиций, самодельных декораций и подготовки к школьным выступлениям. Вместе они придумывали постановки, писали сценарии, рисовали афиши, оформляли сцену. Праздник начинался задолго до появления зрителей: с выбора ткани, примерки костюмов и последних приготовлений за кулисами.

"Мама с самого детства прививала мне любовь к творчеству. Мы вместе участвовали в спектаклях, придумывали мюзиклы, сами писали сценарии, готовили афиши, оформляли сцену. Я на протяжении восьми-девяти лет исполняла роль Снегурочки. Представляете, столько лет быть Снегурочкой! Была и Мэри Поппинс, и другими сказочными персонажами", – с улыбкой вспоминает собеседница.

Они занимались батиком, создавали ростовых сказочных героев, мастерили костюмы. Дома всегда находилось занятие для рук и повод попробовать что-нибудь новое. Если для постановки требовалась необычная вещь, ее можно было придумать и сделать самостоятельно.

Сегодня мама по-прежнему помогает дочери: вместе они расписывают фигурки, создают ватные игрушки и украшают окна вытынанками – ажурными композициями из бумаги. Семейная привычка творить вместе сохранилась, хотя Альфия давно выросла и сама стала мамой.

Фото: из личного архива Альфии Шарифуллиной

"Мама – мой первый зритель, первый критик и самый главный помощник. Именно она научила меня тому, что творить – это не просто хобби, а способ жить. Моя любовь к творчеству не появилась внезапно. Она росла вместе со мной", – говорит Альфия.

Три часа на чудо

Работа над будущим ретромалышом начинается с обычной белой гипсовой заготовки. Ее нужно аккуратно извлечь из формы, осмотреть, при необходимости зачистить поверхность и загрунтовать. Только после этого можно приступать к росписи.

На одну небольшую фигурку уходит около трех часов, иногда и больше. Самая тонкая работа – лицо. Здесь многое зависит от едва заметного движения кисти: чуть выше поднялась бровь, изменился уголок рта – и перед мастерицей уже совсем другой персонаж.

"Это самое сложное. Глаза, брови, ресницы, губки бантиком. Все решается буквально одним движением кисти. Стоит сделать неправильный мазок, и взгляд уже будет совсем другим. А мне хочется, чтобы у игрушки был живой, доверчивый взгляд, с легким удивлением. Будто малыш только что прибежал с мороза в теплый дом", – объясняет Альфия.

Прорисовывать крошечные детали помогают даже маникюрные кисти. Затем наступает очередь одежды: мастерица подбирает цвет шубки, шапочки и шарфа, расписывает валенки. Для работы использует акриловые краски, а фактуру ткани создает с помощью губки. Иногда выбранный оттенок приходится менять несколько раз. Важно, чтобы все детали сочетались между собой и у фигурки появилось именно то настроение, которое задумала Альфия. Последними штрихами становятся румянец, снежное напыление на одежде и блеск глаз.

"Когда все высохнет, я добавляю немного волшебства. Делаю эффект инея на шубке, наношу блестки, покрываю фигурку лаком. Затем ставлю малыша на стол, отхожу немного назад и смотрю на него. Если он смотрит на меня и улыбается, значит, все получилось", – рассказывает мастерица.

Фото: из личного архива Альфии Шарифуллиной

Одинаковых лиц, по ее словам, не бывает. Даже похожие заготовки после росписи обретают собственное выражение.

"Я не придумываю эти лица, я их вспоминаю. Вспоминаю детей из добрых старых фильмов, девочек с открыток. У них был особенный взгляд – доверчивый, немного удивленный, иногда с легкой грустинкой. Мне хочется передать именно его", – говорит Альфия.

Есть у мастерицы и другой вид творчества – ватные елочные игрушки. Их создание начинается с небольшого кусочка фольги. Альфия сминает его пальцами, придавая форму будущей фигурке, а затем слой за слоем обкладывает тонкими прядями ваты, закрепляя их клеем. Вату она разглаживает пальцами, а там, где нужно добавить объем, подкладывает еще немного. Постепенно у фигурки появляются рукава, складки на одежде и пушистая оторочка. Когда заготовка высыхает, Альфия берется за кисть и прорисовывает лицо, добавляет румянец и раскрашивает одежду. В готовой игрушке уже трудно узнать смятый кусочек фольги, с которого все начиналось. Готовую работу мастерица фотографирует, а затем бережно упаковывает для будущего владельца.

Фото: из личного архива Альфии Шарифуллиной

Пока все спят

Чаще всего время для росписи находится поздним вечером. Днем – семья, домашние дела и заботы, которые трудно отложить. А ночью можно спокойно сесть за стол и сосредоточиться на маленьком лице, где каждый мазок требует внимания.

"Днем я мама, жена, дочка. Я для всех. А ночью – это мое время. Когда в доме становится тихо, никто не звонит, не отвлекает, я зажигаю гирлянды, включаю лампу, достаю кисти и краски. И словно попадаю в совершенно другой мир", – рассказывает она.

За работой Альфия может просидеть до часа или двух ночи. Признается, что устает, но удовольствие от готовой фигурки компенсирует потраченные часы. Еще недавно на столе стояла белая заготовка, а теперь у малыша есть лицо, одежда и собственный характер.

"Пока все спят, я создаю маленькое чудо. И знаю, что скоро оно отправится в чей-то дом. Для меня ночь – это не потому, что не хватает времени. Это потому, что я нашла время для себя, для своей души", – делится мастерица.

Чаще всего фигурки Альфии заказывают женщины. Кто-то выбирает подарок маме или бабушке, кто-то покупает украшение для собственного дома. Иногда за просьбой изменить цвет шубки или добавить определенную деталь скрывается целая история.

Однажды заказчица попросила сделать девочку в коричневой шубке, обязательно с красным пояском, в голубой шапочке и шарфике. Для мастерицы это могло бы остаться обычным сочетанием цветов, если бы женщина не объяснила, почему оно так важно.

"Женщина объяснила, что именно так когда-то одевала свою маленькую дочь. Представляете, девочка уже давно выросла, стала взрослой женщиной. А мама до сих пор помнит ее в той коричневой шубке, с красным пояском и голубой шапочкой. Она захотела иметь такую фигурку, чтобы смотреть на нее и вспоминать свою доченьку маленькой". Альфия Шарифуллина

Фото: из личного архива Альфии Шарифуллиной

5 000 тенге за ручную работу

Одна расписанная ретрофигурка стоит пять тысяч тенге. В эту сумму, объясняет Альфия, входят материалы и несколько часов кропотливой работы.

"Я считаю, это вполне адекватная цена за полностью ручную работу. Ведь в нее входит не только гипс или краска. Это три часа росписи, труд моих рук и частичка моего сердца", – говорит она.

По ее наблюдениям, интерес к изделиям ручной работы постепенно растет. Покупатели обращают внимание на детали, ищут знакомые образы, просят подобрать определенные цвета. В эпоху массового производства такие игрушки особенно ценны своей неповторимостью: за каждой стоит не конвейер, а человек с его фантазией, терпением и вниманием к деталям.