Трогательная история обезьяны Джима из зоопарка Алматы завирусилась в Сети

Сотрудница зоопарка Алматы поделилась историей белорукого гиббона Джима, которая оказалась очень трогательной, сообщает Zakon.kz.

Больше половины жизни Шолпан Абдибекова посвятила заботе о приматах, заведуя отделом в зоопарке. Ее даже ласково называют мамой обезьян. Недавно в своем Instagram женщина выложила трогательное видео с белоруким гиббоном Джимом. На кадрах – самые теплые моменты его жизни: от рождения до настоящего времени.

"Это белорукий гиббон Джим, который родился 27 августа 2019 года. Его бабушка и мама были искусственниками. А искусственники первых детей никогда не выкармливают. Когда родился Джим, мы два дня ждали, что его мама все же поделится с ним с материнским молоком. Однако из-за того, что у нее нет опыта, она не проявила заботу. Из-за этого малыш сильно ослаб. Поэтому мы решили забрать его". Шолпан Абдибекова

На первые несколько месяцев Шолпан Абдибекова заменила Джиму родную маму, заботилась о нем, как о собственном ребенке.

"Мы его выкормили детской смесью, сначала из пипетки, потом перешли на бутылочку. Он жил вместе со мной, пока не окреп. Первые месяцы очень трудно было. Как у человеческого ребенка, у него были колики, животик болел, зубик резался, температура была. Среди обезьян самое трудное – искусственно вырастить именно белорукого гиббона". Шолпан Абдибекова

Фото: из личного архива Шолпан Абдибековой

По словам руководителя отдела "Приматы", в настоящее время состояние Джима очень хорошее. В августе ему исполнится семь лет. У него есть любимая.

"В два года мы его комплектовали, самку взяли из Ленинградского зоопарка, по кличке Элина. Они очень хорошо сошлись, отлично ладят между собой, друг друга любят. Элина очень ревнует его ко мне, а для меня он как родной детеныш". Шолпан Абдибекова

Ранее в Сети завирусилась история макаки Панч. Малыш родился в июле 2025 года в зоопарке Итикавы. Его мама не проявляла заботы, поэтому малыша выкармливали сотрудники зоопарка. Чтобы помочь ему справиться с тревогой, Панчу выдали плюшевую игрушку – его "друга и маму". Малыш всегда носит ее с собой и обнимает во время сна.