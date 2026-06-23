Все как в 90-х: в Атырау есть место, которое возвращает в прошлое

В Атырау есть место, которое каждые выходные превращается в настоящую машину времени. Здесь можно купить свежую рыбу, найти билеты МММ, полистать советские книги и всего за пару часов снова почувствовать дух 90-х. Корреспондент Zakon.kz побывала на знаменитом в регионе Колхозном рынке.

Сюда приезжают не только за покупками, но и за атмосферой прошлого. Стоит свернуть с оживленных улиц в старую часть Атырау, и город словно меняет ритм. Здесь, среди частных домов и узких переулков, уже не одно десятилетие живет знаменитый Колхозный рынок, который горожане по привычке называют "Старым базаром".

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Каждые выходные сюда стекаются сотни людей. Одни приезжают за свежей рыбой и мясом, другие за доступными ценами, а кто-то просто ради той самой атмосферы, которой давно нет в современных торговых центрах.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Воздух здесь пропитан запахом копченой рыбы, свежего хлеба, специй и дыма от жареного шашлыка. Раздается гул голосов, звон ножей, гомон покупателей.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

На деревянных прилавках соседствуют свежий улов, овощи в мешках, мясные туши, домашняя птица, одежда, обувь и десятки самых неожиданных вещей.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Между стопками алюминиевой посуды, раритетными сервизами и старыми инструментами лежат настоящие исторические реликвии.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Рядом с советскими рублями, дореволюционными банкнотами, коллекционными монетами, первыми тенге и значками можно увидеть аудиокассеты, первые кнопочные мобильные телефоны, советские утюги и другие предметы быта, которые многие помнят с детства. И все они в рабочем состоянии.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Для одних это давно ненужные вещи, для других – возможность ненадолго вернуться в прошлое. Старый базар давно стал не просто рынком, а своеобразным музеем под открытым небом, где за каждым прилавком скрывается своя интересная история.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Особое внимание привлекают так называемые "билеты МММ" – денежные суррогаты печально известной финансовой пирамиды начала 1990-х годов. Продавец бережно раскладывает их на столе и охотно рассказывает историю.

"Тогда многие поверили, что можно быстро разбогатеть. Люди несли последние деньги, продавали машины. Некоторые успели заработать и даже купить квартиру, вовремя продав свои билеты, но большинство осталось ни с чем. Система существовала лишь до тех пор, пока приходили новые вкладчики. Когда поток денег иссяк, финансовая пирамида рухнула, а миллионы людей потеряли свои накопления", – рассказывает мужчина, перебирая билеты.

Сегодня эти бумаги уже не имеют денежной ценности, но охотно покупаются коллекционерами как напоминание об одной из самых громких финансовых афер прошлого века.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Чуть поодаль настоящий рай для любителей книг. На деревянных ящиках аккуратно разложены десятки потрепанных временем изданий. Пожелтевшие страницы пахнут старой библиотекой. Здесь можно купить Достоевского за 1300 тенге, Тургенева, советские энциклопедии, детские книги, приключенческие романы и сказки всего за сто тенге.

"За место я плачу всего 500 тенге. Для нас это немного. Главное, что люди читают. Кто-то приходит просто полистать, а кто-то уходит сразу с несколькими книгами", – говорит продавец, заботливо поправляя стопки литературы.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Но главным магнитом рынка по-прежнему остается рыбный ряд. Здесь рыбу продают в любом виде – свежую, копченую, соленую, вяленую и даже жареную. Торговцы с привычной ловкостью выкладывают на деревянные столы судаков и сазанов, тут же чистят рыбу и разделывают ее прямо на глазах покупателей. По желанию могут пожарить кусочки сазана.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

За рыбными рядами начинается мясной сектор. Здесь без остановки работают топоры, звенят ножи и разлетаются щепки от деревянных колод. Говядину и конину продают примерно по 3 500 тенге за килограмм. Неподалеку у кузова грузовика выстроилась очередь – здесь торгуют сайгачатиной по 2000 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Рядом на мангалах аппетитно шкворчит шашлык. Многие покупатели не спешат домой, некоторые устраивают себе небольшой обед прямо на рынке, как в старые времена.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Запах жареного мяса, рыбы и дыма смешивается с шумом торговли, создавая особую атмосферу, за которой сюда приезжают даже те, кому ничего не нужно покупать.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Я прихожу сюда и будто возвращаюсь в 90-е. Тут все по-настоящему. Можно поторговаться, сбить цену. Но дело даже не в этом. Я здесь за ощущением, за той самой живой уличной энергией. Тут столько интересного можно найти – от редкого товара до таких вещей, которые в магазинах уже давно не встретишь. Знаете, здесь настоящая романтика", – поделился один из покупателей.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По соседству можно найти практически все: домашний инвентарь, а также коз, кур, индюков, кроликов, котят и щенков. Если взрослые приходят сюда чтобы закупаться, то дети – как в контактный зоопарк. Ведь погладить животных и птиц тут не запрещается. Для многих семей такой поход на рынок давно стал своеобразной традицией выходного дня.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Каждые выходные приезжаю именно сюда. Продавцов уже всех знаем в лицо. Все свежее, цены доступные, всегда можно поторговаться. А внука специально беру с собой, для него это целое приключение. Пока я покупаю продукты, он гладит кроликов, щенков и кошек. Для ребенка это настоящий мини-зоопарк", – улыбается одна из постоянных покупательниц.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

К полудню проходы покрываются пустыми коробками, пакетами, рыбной чешуей и овощной кожурой. Рабочие спешат навести порядок.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Старый базар в Атырау давно перестал быть просто местом торговли, многие приходят сюда ради атмосферы – той самой, где можно услышать настоящий базарный торг, встретить старых знакомых и хотя бы на несколько часов снова почувствовать дух девяностых.