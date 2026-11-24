Когда речь заходит о молодых предпринимателях, чаще вспоминают IT и кофейни. Но 24-летний Алькен Дюсенов выбрал землю, скот и тяжелый ежедневный труд. Он обменял Lexus на табун и развивает ферму без кредитов. Почему его потянуло обратно в село, он рассказал корреспонденту Zakon.kz.

Алькену Дюсенову 24 года. Он фермер. Молодой человек родился и вырос в селе Астраханка Акмолинской области. Молодой фермер ведет свой блог, где называет себя "Астраханским колхозником" – без глянца и модных ярлыков. По его словам, фермеров в Сети много, а колхозников почти нет, при этом жизнь в селе он показывает такой, какая она есть, и параллельно продвигает свою малую родину.

Впрочем, свое будущее Алькен не сразу связал с сельским хозяйством. После окончания школы юноша отправился на учебу в Астану. Однако любовь к родным местам и лошадям взяла верх, и он вернулся в Астраханку.

"Я коневод в седьмом поколении, практически все мои предки занимались лошадьми. В детстве я часто гостил у дедушки, и он учил нас верховой езде. Бабушка доила кобыл. Я все это видел – и отсюда любовь к лошадям. Уезжал в город, естественно, там отвлекался, много движения, крутые машины, друзья, но все равно душа как будто не на месте. Астраханка – это мое родное село, и меня сюда тянуло". Фермер Алькен Дюсенов

Фото: из личного архива Алькена Дюсенова

В Астане у него, казалось бы, все складывалось благополучно: бизнес, работа, стабильность. Но внутреннего ощущения "на своем месте" не было. Переломным моментом стала поездка в родную Астраханку: дедушкин дом – место, где вырос отец, где рос сам герой, где он впервые сел на лошадь и где дедушка привил ему любовь к животным, – уже разваливался.

Фото: из личного архива Алькена Дюсенова

Решение восстановить дом родилось из желания, чтобы он снова стал общим шаныраком для братьев, сестер и племянников. С этого все и пошло: сначала появилась лошадь, потом корова, и хозяйство начало расти само.

"Мне тогда было 20 лет. Мои родители обычные люди: отец работал на гражданской работе, мама в ЦОНе. Они отнеслись к этому хорошо, потому что дом для нас – целая история. Когда ферма начала расти и мы стали строиться, отец ушел с работы и переехал в дедушкин дом. Потом мама сказала: "Что мне делать в городе?" и тоже переехала к отцу. Сегодня они меня во всем поддерживают". Фермер Алькен Дюсенов

Фото: из личного архива Алькена Дюсенова

Когда Алькен только начал свою фермерскую деятельность, ему поступило предложение обменять его Lexus 470 на үйір лошадей, а это 28 кобыл и 28 жеребят. Үйір – это табун лошадей, обычно состоящий из одного жеребца, нескольких кобыл и их жеребят. Юноша согласился не раздумывая. Часть животных поставили на откорм, другую часть оставили для разведения. Вскоре откормочные лошади почти окупили стоимость дорогой машины. Жеребят же пришлось продать, так как зимы в этих краях суровые, а без конюшни и других условий они бы просто не выжили. Кобыл он оставил для разведения.

Отдельное место в табуне занимает жеребец породы аппалуза по имени Байшубар. Это американская порода верховых лошадей, известная чубарым окрасом, выносливостью и спокойным нравом. Ролики с участием Байшубара на Youtube-канале набирают по 4 млн просмотров. Животное своей харизмой уже завоевало любовь казахстанцев.

"История Байшубара очень интересна. Он приехал из Америки в утробе матери. Жеребенок с необычным пятнистым окрасом родился в казахских степях. Его смелый нрав и мощные ноги предвещали, что из него вырастет истинный вожак табуна. Он мне сразу понравился, и я очень захотел его купить. Байшубар стоил ультрадорого, но я знал, что он сам себя оправдает. За такую сумму можно было купить 2-3 жеребца. Но я влюбился в него с первого взгляда. Характер у него, мягко говоря, не сахар. Он может укусить, пнуть, к своему табуну никого не подпускает. Так Байшубар защищает свой табун. Его жеребят сразу же разбирают. Они не успевают родиться, а за них вносят предоплату и бронируют". Фермер Алькен Дюсенов

Фото: из личного архива Алькена Дюсенова

Сейчас Алькен не только коневод. Еще он держит коров породы симментал, баранов и занимается откормом всех видов животных.

"Раньше на мясе можно было нормально зарабатывать. Сейчас мясные лавки забиты своими оптовиками-перекупщиками: они скупают скот у фермеров, а фермерам достается низкая цена. Есть и сезонные риски. Сейчас встал лед, а снега нет, лошади в поле, и каждое утро и вечер приходится долбить лед, чтобы их напоить. В засуху проблема с грубыми кормами. Своей земли у нас нет, мы ничего не сеем, поэтому зерно покупаем: тонна сейчас стоит в среднем 80-100 тысяч тенге. Сложности есть всегда, но главное то, как ты с ними борешься". Фермер Алькен Дюсенов

Фото: из личного архива Алькена Дюсенова

В современном сельском хозяйстве принято считать, что без субсидий, кредитов и лизинга поднять ферму с нуля практически невозможно. Однако Алькен Дюсенов доказывает обратное: он развивает животноводство исключительно на собственные средства, не боится тяжелых сезонных испытаний и параллельно запускает цифровые сервисы для казахстанских фермеров.

"Это непросто, но реально. Приходится двигаться медленнее, но я спокоен за то, на чем стоит мое хозяйство. Главной сложностью были рабочие кадры и наша неопытность. Все остальное решали желание, энтузиазм и готовность рисковать. Пока не было техники, мы покупали сено у соседних фермеров. Потом купили технику и начали сами косить сено". Фермер Алькен Дюсенов

Фото: из личного архива Алькена Дюсенова

К блогингу Алькен пришел случайно. Брат подарил экшн-камеру из Китая, и парень в шутку снимал себя, представляясь блогером и рассказывая о закупке 50 голов быков на откорм. Брат посмотрел записи, создал YouTube-канал и выложил видео. За сутки оно набрало 13 тысяч просмотров. После этого брат уговорил продолжать съемки. Реакция оказалась живой и воодушевляющей: зрители спрашивали о ценах покупки и продажи, о том, как начинать с нуля, а односельчане стали узнавать и поддерживать.

Фото: из личного архива Алькена Дюсенова

Как представитель молодого поколения в животноводстве, наш герой старается упрощать рутину для себя и коллег. Сталкиваясь с проблемами на практике, он переводит их в конкретные цифровые инструменты.

"Сейчас у меня два проекта. Приложение для учета поголовья – система с полной карточкой на каждое животное: от родословного древа и возраста лошадей до истории болезней, вакцинаций и данных о чипировании. Создали и сайт, поскольку раньше при поиске животных приходилось полагаться в основном на сарафанное радио и знакомых, теперь же фермеры могут напрямую размещать объявления, а покупатели – находить нужный скот без лишних посредников". Фермер Алькен Дюсенов

Своим ровесникам в городах, которые опасаются работы на земле, фермер советует не бояться и браться за то, к чему действительно лежит душа.

Через 5-10 лет он видит в своем хозяйстве результаты планомерной селекционной работы. Уже сейчас он экспериментирует со скрещиванием пород ради выразительных окрасов, таких, как у Байшубара, и в его хозяйстве уже можно увидеть детей жеребца-"далматинца".

В планах "Астраханского колхозника" – вырасти до тысячного поголовья коров, лошадей и баранов. Но главная цель выходит за рамки коммерции: работать так, чтобы приносить реальную пользу людям, обществу и родному селу.