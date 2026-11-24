Спасатели, пожарные, водолазы нередко приходят на помощь животным, оказавшимся в беде. А сегодня они объединились на съемочной площадке, примерили на себя образ моделей и выдали невероятные кадры. Zakon.kz предлагает погрузиться в атмосферу творчества и добра.

Официальный представитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Марина Самойленко отметила, что ведомство с приютом для животных имени Андрея Исакова связывает тесное сотрудничество уже на протяжении пяти лет. Спасатели нередко выезжают на помощь кошкам и собакам, оказавшимся в опасности.

"Особенно активно наше взаимодействие проявилось в период паводка 2024 года. Тогда спасатели совместно с волонтерами эвакуировали животных, оказавшихся в водном плену, в том числе с крыш домов и затопленных островков суши. После чего мы помогали организовать их передачу в приют, а затем, по возможности, искали их хозяев. Информацию о найденных питомцах, их фотографии распространяли через социальные сети, чтобы помочь им как можно скорее вернуться домой. Поэтому идея объединить наших сотрудников и подопечных приюта в одной фотосессии стала естественным продолжением совместной работы". Марина Самойленко

Фото: ДЧС СКО

Фото: ДЧС СКО

Цель фотосессии – привлечь внимание к проблеме бездомных животных, напомнить об ответственности за тех, кого мы приручаем, и показать, что у каждого питомца, независимо от его прошлого, есть право на заботу, тепло и любящий дом, говорит собеседница.

"Спасатели, пожарные, водолазы и не только хотели напомнить обществу, что доброта проявляется не только в больших поступках, но и в простом человеческом отношении к тем, кто слабее и нуждается в нашей заботе. Нам хотелось разрушить некоторые стереотипы о приютах. Иногда люди даже не рассматривают возможность взять питомца оттуда: одни стесняется прийти, другие не знают, в каких условиях содержатся животные, а третьи просто не представляют, насколько милые, ухоженные и дружелюбные питомцы там ждут своих хозяев. Этой фотосессией мы намерены показать: не обязательно покупать породистое животное, чтобы обрести верного друга. Возможно, именно в приюте вас ждет тот самый питомец, который станет полноценным членом семьи". Марина Самойленко

Фото: ДЧС СКО

Фото: ДЧС СКО

В фотосессии участвовали 12 сотрудников ДЧС Северо-Казахстанской области: пожарные и спасатели пожарных частей, а также оперативно-спасательного отряда. В настоящих моделей перевоплотились как парни, так и девушки. Причем это именно те работники, которые непосредственно выезжают на вызовы, связанные со спасением животных.

"Специального отбора, кастинга мы не проводили и требований к внешности не предъявляли. Все было гораздо проще: мы объявили о предстоящей акции среди сотрудников, рассказали об идее, и желающие сразу откликнулись. Собралась замечательная команда, которая ежедневно стоит на страже безопасности. Для них забота о животных – не просто часть фотопроекта, а продолжение того, чем они занимаются на повседневной службе. И, конечно, для нас было важно показать другую сторону профессии спасателя. Общество привыкло видеть сотрудников ДЧС в боевой экипировке, на ликвидации пожаров и в чрезвычайных ситуациях. Но за формой и профессиональной подготовкой стоят обычные люди с большим сердцем, которым небезразлична жизнь каждого живого существа". Марина Самойленко

Фото: ДЧС СКО

Фото: ДЧС СКО

Касательно хвостатых – в фотосессии участвовали 13 кошек и собак. И практически у каждого своя непростая история. Кто-то долгое время мерз на улице, а кто-то голодал у магазина. И только с помощью неравнодушных людей они оказались в приюте.

"Среди них есть и питомцы, которых спасали наши сотрудники. Например, пес по кличке Аквамен. В марте спасатель Самат извлек его из ледяной реки. Он не мог выбраться на поверхность и был настолько обессилен, что совсем не сопротивлялся. Если бы не своевременная помощь, история могла закончиться трагически. А другой его четвероногий собрат – далматинец. Он породистый, красивый и очень крепкий. Его оставили на границе между Казахстаном и Россией. По всей видимости, прежние владельцы уехали, не забрав его с собой. Несколько дней он скитался, пока его не привели в приют". Марина Самойленко

И хотя на площадке ощущалась некая взволнованность, партнеры по съемкам быстро подружились. Ребята очень бережно обращались с лохматыми, которые, почувствовав заботу и ощутив безопасность, вели себя вполне раскрепощенно и даже позировали.

Фото: ДЧС СКО

Фотограф Евгений Некрашевич признался, что всегда с удовольствием поддерживает подобные социальные и благотворительные инициативы. Фотосессия заняла около трех часов – и результат только обрадовал участников.

"Самое главное – обратить внимание зрителя на то, что существует проблема с бездомными животными. Они очень добрые, им нужно тепло и дом. Когда организаторы обратились ко мне с такой идеей, с огромной радостью принял предложение. Познакомившись с сотрудниками ДЧС СКО, я уже в процессе съемки понял, что наш проект не сможет оставить людей равнодушными. Было видно тепло во взгляде каждого из ребят, а работать с хвостиками всегда очень сложно, потому что тяжело оторваться и не погладить их, но и растягивать съемку нельзя, чтобы не отвлекать профессионалов от их работы. Для нас было важно, чтобы фотографии получились не просто красивыми и постановочными, а передавали настоящие эмоции: доверие, тепло, заботу и ту особую связь, которая возникает между человеком и животным. Еще интересный и теплый момент, который заметили уже во время фотосессии, – это своеобразное сходство между спасателями и выбранными ими питомцами. Животных сотрудники выбирали практически спонтанно, по наитию, без какого-либо предварительного распределения. Но впоследствии оказалось, что некоторые четвероногие модели удивительно похожи на своих "напарников" – и внешне, и даже по характеру". Евгений Некрашевич

Фото: ДЧС СКО

Фото: ДЧС СКО

Четвероногим напарником главного спасателя Оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО Адиля Мустафина стала кошка по кличке Аврора – у нее есть особенности со здоровьем, связанные с координацией движений.

"Фотосессия оставила теплые впечатления. Больше всего запомнилось то огромное количество доброты, которое витало вокруг. Столько животных, и каждому хотелось уделить внимание, погладить, приласкать, подарить немного тепла. Было приятно видеть, с какой нежностью все участники относились к питомцам. Мы с супругой давно задумывались о том, чтобы завести кошку, поскольку оба очень любим животных. И после фотосессии наше желание наконец переросло в конкретное решение. Мы приобрели все необходимое и вместе отправились в приют, чтобы выбрать себе четвероногого друга. Сначала нам вынесли одного понравившегося котенка, но оказалось, что в приюте остался еще один малыш примерно такого же возраста, который был совсем один. Посоветовавшись, мы с супругой решили, что не можем оставить его там, и забрали домой обоих. Теперь в нашей семье появились Тёма и Шурик. Теперь у нас сразу два новых члена семьи, которым мы с удовольствием дарим заботу и любовь". Адиль Мустафин

Фото: ДЧС СКО

Теперь милые снимки украсят страницы календаря 2027 года. А вырученные от продажи средства пойдут на помощь приюту. Кроме фотографий, было снято и видео, где спасатели отдельно рассказали о судьбе питомцев, – с надеждой, что среди зрителей найдутся желающие стать их семьей.

Фото: ДЧС СКО

Фото: ДЧС СКО

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Таким образом достигается главная цель фотосессии – чтобы кадры вызывали не только улыбку на лице, но и действенное желание помочь. Ведь для того чтобы спасать жизни, не обязательно быть профессиональным спасателем. Благодаря фотосессии и распространению информации 15 животных из приюта уже нашли новый дом, любящие семьи и шанс на счастливое будущее.