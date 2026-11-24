Греческий йогурт все чаще называют идеальной заменой сметане и одним из лучших источников белка. Но действительно ли он полезнее привычных кефира и сметаны? Помогает ли контролировать аппетит и поддерживать мышцы? Zakon.kz решил разобраться в данном вопросе.

Густой, нежный, с приятной кислинкой и впечатляющим содержанием белка. Греческий йогурт давно перестал быть просто модным продуктом на полках супермаркетов. Его добавляют в завтраки, заправляют им салаты, готовят соусы и даже заменяют им сметану в привычных блюдах. Но действительно ли он настолько полезнее кефира и сметаны? Помогает ли дольше сохранять сытость, поддерживать мышцы и контролировать вес? И как среди десятков красивых упаковок выбрать действительно полезный продукт? На все эти вопросы ответила врач-терапевт, сертифицированный диетолог, магистр медицинских наук в области питания человека Алмагуль Ержекенова.

Секрет густоты и белковое преимущество

Главное отличие греческого йогурта от обычного – технология производства. После сквашивания из него удаляют часть сыворотки. Благодаря этому продукт приобретает густую кремовую консистенцию, а содержание белка на 100 граммов становится выше.

"Греческий йогурт действительно имеет определенные пищевые преимущества, но называть его безусловно более полезным, чем обычный йогурт или кефир, было бы неправильно. Во многом его популярность обусловлена удачным сочетанием реальных питательных преимуществ и современного тренда на высокобелковые продукты", – говорит диетолог Алмагуль Ержекенова.

У каждого продукта своя сильная сторона. Обычный натуральный йогурт обеспечивает организм молочным белком и кальцием, а также может содержать живые молочнокислые культуры. Кефир интересен разнообразием микроорганизмов, участвующих в ферментации, включая бактерии и дрожжи. Греческий йогурт выигрывает прежде всего по концентрации белка и густоте. Получается, популярность продукта не случайна, но и превращать его в универсальный суперфуд не стоит.

Йогурт вместо сметаны: норм или стрем?

По консистенции греческий йогурт напоминает сметану, поэтому неудивительно, что многие используют его в качестве альтернативы. И у такой замены есть вполне практический смысл: можно сохранить привычный вкус блюд, одновременно увеличив количество белка и снизив их калорийность.

"Основное преимущество греческого йогурта – высокое содержание белка при относительно умеренной калорийности. Белок необходим для поддержания мышечной ткани, восстановления организма, синтеза ферментов и гормонов, а также нормального функционирования иммунной системы", – поясняет Алмагуль Ержекенова.

Но это не означает, что сметану нужно немедленно исключить из холодильника. Она содержит молочный жир, который участвует в усвоении жирорастворимых витаминов, и вполне может оставаться частью сбалансированного питания.

"Я часто рекомендую использовать натуральный греческий йогурт вместо сметаны в качестве заправки для салатов, основы для соусов и дополнения к овощным блюдам. Это простой способ увеличить содержание белка в привычных блюдах, не меняя кардинально пищевые привычки", – говорит врач.

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Кефир, сметана или йогурт – каждому свое

Врач также отметила, что если выбирать один продукт на все случаи жизни, можно упустить преимущества остальных. В рационе вполне найдется место и кефиру, и сметане, и греческому йогурту.

Греческий йогурт – выбор для тех, кому важно увеличить количество белка. Он подходит для завтрака, перекуса, приготовления соусов и десертов. Его можно сочетать с ягодами, фруктами, орехами и семенами.

Кефир – хороший вариант для повседневного питания. Он содержит молочнокислые бактерии и дрожжи, белок и кальций. Благодаря жидкой консистенции его удобно пить отдельно, добавлять в смузи или использовать для холодных супов.

Сметана – привычное вкусовое дополнение к блюдам. Она хорошо сочетается с овощами, супами и творогом, а содержащийся в ней жир помогает усваивать жирорастворимые витамины.

"Например, человеку, который хочет снизить массу тела, необязательно полностью исключать сметану. Можно просто чаще использовать греческий йогурт в качестве заправки. Такой подход обычно легче поддерживать в долгосрочной перспективе, чем строгие пищевые ограничения. Именно разнообразие, а не поиск одного идеального продукта, является основой полноценного питания", – поясняет диетолог.

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Секрет сытости и поддержка мышц

Почему после порции греческого йогурта можно дольше не вспоминать о еде? Все дело в белке. В отличие от углеводов и жиров, он обладает более выраженным насыщающим эффектом. Белок участвует в регуляции аппетита, влияет на выработку гормонов, связанных с чувством голода и насыщения. Поэтому натуральный греческий йогурт может стать удачным вариантом перекуса, особенно если впереди несколько часов работы или учебы.

Есть у него и еще одно преимущество – поддержка мышечной ткани. Молочный белок содержит все незаменимые аминокислоты, в том числе лейцин, который участвует в запуске процессов синтеза мышечного белка. Это особенно важно при снижении веса: вместе с жировой тканью организм может терять и мышечную массу.

Кому стоит обратить внимание на продукт? Людям, которые снижают вес и хотят получать достаточно белка без лишних калорий.

Женщинам после 35-40 лет, поскольку с возрастом возрастает значение профилактики потери мышечной массы.

Людям старшего возраста для поддержания мышечной силы и физической активности.

Спортсменам и тем, кто регулярно тренируется, – как удобному источнику белка после занятий.

Тем, кто недостаточно употребляет мясо, рыбу, яйца и другие белковые продукты.

"Впрочем, есть важный нюанс: один только йогурт не поможет нарастить мышцы или предотвратить их потерю. Для этого необходимы полноценное питание, достаточное количество белка в течение дня и регулярная физическая активность, особенно силовые упражнения", – говорит врач.

Как выбрать действительно полезный йогурт

"При выборе греческого йогурта я рекомендую обращать внимание прежде всего на состав и пищевую ценность, а не на красивую упаковку или надпись "фитнес", "диетический" и "высокобелковый", – говорит врач.

На что смотреть в первую очередь?

Состав без лишних добавок

В идеале в составе должны быть молоко и закваска молочнокислых микроорганизмов. В зависимости от рецептуры могут присутствовать сливки или сухое молоко. А вот большое количество сахара, сиропов, ароматизаторов и крахмала – повод присмотреться к продукту внимательнее.

Белок – от 8 граммов

Хороший ориентир для натурального греческого йогурта – 8-10 граммов белка на 100 граммов и выше. Если показатель составляет всего 3-4 грамма, возможно, перед вами обычный йогурт с более густой консистенцией.

Жирность на свой вкус

Здесь все зависит от индивидуальных потребностей и общего рациона. 0-2% – вариант для тех, кто контролирует калорийность питания. 3-5% – компромисс между вкусом, сытостью и калорийностью. Более жирные варианты тоже допустимы, если они вписываются в рацион. Необязательно гнаться исключительно за обезжиренными продуктами: небольшое количество жира делает вкус насыщеннее и помогает усваивать жирорастворимые витамины.

Минимум добавленного сахара

Лучше выбирать натуральный йогурт без сахара и самостоятельно добавлять в него ягоды, фрукты или орехи. При этом не стоит пугаться цифр на этикетке: молочные продукты содержат природную лактозу, поэтому наличие 3-5 граммов сахаров на 100 граммов еще не означает, что производитель добавил сахар.

Живые молочнокислые культуры

Их наличие может стать дополнительным преимуществом. Однако не каждый йогурт автоматически является пробиотиком с доказанным клиническим эффектом. Для этого важны конкретные штаммы микроорганизмов, их количество и научные исследования.

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Кому греческий йогурт не подходит

Несмотря на пищевые преимущества, этот продукт нельзя назвать универсальным. Людям с аллергией на белки коровьего молока необходимо исключить его из рациона.

"Я бы хотела обратить внимание еще на один момент: несмотря на очевидные преимущества греческого йогурта, он подходит не абсолютно всем. Людям с аллергией на белки коровьего молока необходимо исключить такой продукт. При непереносимости лактозы употребление индивидуально: некоторые люди хорошо переносят ферментированные молочные продукты, другие испытывают дискомфорт даже после небольшой порции. В таких случаях можно рассмотреть безлактозные варианты. Также людям с хроническими заболеваниями почек и необходимостью ограничивать потребление белка следует согласовывать количество высокобелковых продуктов с лечащим врачом", – резюмирует Алмагуль Ержекенова.

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Греческий йогурт действительно заслуживает места в холодильнике. Это удобный источник полноценного белка, который помогает разнообразить меню, дольше сохранять сытость и поддерживать мышечную ткань. Но объявлять его безоговорочным победителем в соревновании с кефиром и сметаной было бы несправедливо.

Главный секрет пользы прост: чаще выбирать натуральные продукты, читать состав, следить за разнообразием рациона и не превращать еду в бесконечный список запретов. Ведь ложка даже самого полезного греческого йогурта не заменит системы полноценного сбалансированного питания.