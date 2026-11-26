Сотни сверкающих бусин, натуральные камни, национальные орнаменты и шанырак, который светится даже ночью. Казахстанская художница Аиша Нурсапа придала древнему казахскому оберегу новую форму, воплотив в нем семейную историю, национальные традиции и современное искусство, сообщает Zakon.kz.

Мастерица из Астаны Аиша Нурсапа создает необычные интерьерные обереги, которые называются тумарша, в новой непривычной форме. В каждом переплетаются национальные традиции, современное искусство и история ее собственной семьи. Для художницы это не просто украшение дома, а особый символ семейного благополучия, тепла и связи с предками.

Фото: из архива Аиши Нурсапа

К своему необычному увлечению 36-летняя Аиша Нурсапа шла не один год. По образованию она дизайнер интерьера, а вот по призванию – художник по текстилю. Училась в Китае, жила в Англии, и работала в Африке. Писала стихи и картины, создавала одежду и даже представляла свои работы на неделе моды в Шанхае в далеком 2017 году. Однако среди множества творческих направлений именно национальное декоративно-прикладное искусство стало для нее по-настоящему близким.

Фото: из архива Аиши Нурсапа

Вернувшись в Казахстан, открыла собственную творческую мастерскую, где обучала детей и взрослых рисованию, шитью, вязанию и различным современным техникам ручного труда. Тогда же она увлеклась ковровой вышивкой. Осваивать новое ремесло пришлось самостоятельно. Изучать иностранные источники, заказывать материалы из-за рубежа, экспериментировать с нитями и фактурами. На помощь пришло знание английского и китайского языков.

"Все изменилось, когда я стала матерью, но осознала я это не сразу, а только спустя время. Сначала это было просто по наитию. Мне захотелось сделать что-то в этническом стиле, создать красивое интерьерное панно. Тогда я еще не вкладывала в это какого-то особого сакрального смысла – просто чувствовала, что меня тянет к новому творческому формату", – рассказывает Аиша Нурсапа.

История создания необычных оберегов уходит корнями в детство мастерицы. В доме ее бабушки всегда было много вещей ручной работы. Например, лоскутные корпе, национальный текстиль, традиционные украшения. Особенно бережно, по словам Аиши, бабушка относилась к своим сундукам, в которых годами собирала ткани, наряды, серебряные и золотые украшения для детей, внуков и правнуков. Открыть их она завещала только после своего ухода. Когда семья исполнила ее просьбу, оказалось, что для каждого внутри была приготовлена памятная вещь с личной запиской. Именно такое отношение к семейному наследию спустя годы нашло отражение в творчестве Аиши.

Фото: из архива Аиши Нурсапа

"Моя мама в детстве всегда давала нам с братом классические черные треугольные тумарша с молитвами внутри как защиту. Наверное, этот код заложился во мне еще тогда. А когда я сама стала матерью, во мне, даже помимо моей воли, еще до того, как я успела это осознать, пробудились те самые ощущения", – вспоминает художница.

Так маленький треугольный оберег из детства со временем обрел совершенно новую форму – объемной, яркой и богато украшенной казахской юрты. Издавна в казахской культуре тумар считался символом духовной защиты. Его носили на себе, размещали над колыбелью ребенка или на самом видном месте в жилище. Люди верили, что оберег способен защитить от сглаза и бед, сохранить мир и благополучие в семье. Аиша решила переосмыслить эту традицию, превратив старинный символ в современный интерьерный арт-объект.

Фото: из архива Аиши Нурсапа

"Работы могут стать ярким акцентом даже в минималистичной квартире, привнося в пространство национальный колорит и особый смысл. При этом практически каждая деталь композиции имеет свое значение. В центре моей юрты располагаю сынарлауык, традиционную двустворчатую дверь, символизирующую защиту порога и гостеприимство. По обе стороны от нее располагаются объемные орнаменты кошкар муйиз – это пожелание достатка и жизненной силы. В куполе находится треугольный тумарша, а плавные линии, напоминающие птичьи крылья, символизируют легкость и полет", – поясняет создательница тумарша.

Но самая необычная деталь панно остается практически незаметной до наступления темноты. В верхнюю часть юрты, в шанырақ, художница аккуратно вплетает специальный бисер, который накапливает свет в течение дня, а ночью начинает мягко светиться.

Фото: из архива Аиши Нурсапа

"Моей авторской задумкой было сделать так, чтобы даже когда в доме выключается свет, шанырак никогда не гас, чтобы даже самой темной ночью у каждой семьи продолжал гореть свой родной очаг и небесный свод", – объясняет Аиша.

Создание таких оберегов – очень кропотливый процесс. Здесь недостаточно просто владеть техникой вышивки. Необходимо чувствовать цвет, подбирать фактуры, выстраивать объем и гармонично сочетать десятки декоративных элементов. Основу панно мастерица создает из пряжи в технике объемной ковровой вышивки и тафтинга. Затем вручную расшивает изделие.

В своих работах астанчанка использует бирюзу, аметист, сердолик и горный хрусталь. Дополняют композицию натуральные деревянные ветки, пышные кисти-шашак и металлические подвески. Даже обилие блестящих деталей здесь не случайно. По словам художницы, оно тоже связано с народными поверьями. Считается, что яркие бусины и сверкающие украшения использовали, чтобы отвлечь недобрый взгляд. Особое значение Аиша придает и собственному эмоциональному состоянию во время работы.

Фото: из архива Аиши Нурсапа

"Мой отец всегда учил меня, что у каждой по-настоящему ценной вещи должна быть своя история и легенда. В моей работе эта легенда рождается из самого процесса: я никогда не прикасаюсь к пряже и камням в спешке или тревоге – сажусь за юрту только в тишине и с чистым намерением, по-казахски это называется ниет", – признается художница.

Фото: из архива Аиши Нурсапа

Когда изделие готово, женщина помещает его в специальный чехол и устанавливает индивидуальную пломбу. Снять ее должен уже сам владелец. По задумке мастерицы, этот небольшой символический ритуал знаменует начало новой истории оберега в доме.

Сегодня необычные юрты-тумарша украшают дома жителей Астаны, Алматы, Кызылорды и даже зарубежных стран. Их приобретают на новоселье, дарят близким, а некоторые родители заказывают такие изделия для своих детей – как символ благословения и пожелание счастья их будущей семье. Одна из покупательниц спустя время рассказала мастерице, что появление оберега в ее доме стало для нее символом начала нового жизненного этапа. Двустворчатая дверь, изображенная в центре юрты, помогла ей по-новому осмыслить собственную историю и мысленно оставить прошлое позади.

Фото: из архива Аиши Нурсапа

"Для меня это самый ценный отклик – когда работа помогает человеку почувствовать внутреннее обновление, тишину и новую точку опоры", – говорит 36-летняя мастерица.

Фото: из архива Аиши Нурсапа

Собственная юрта-тумарша есть и в доме художницы. Жительница Астаны напоминает ей о бабушке, материнской заботе, детстве и долгом творческом пути. За годы поисков Аиша попробовала себя во множестве направлений, но именно создание национальных оберегов позволило ей обрести собственный художественный почерк.