Согласно данным обновленной статистки, Казахстан вошел в топ-55 мировых потребителей кофе, сообщает Zakon.kz.

Кофе уже давно стал неотъемлемой частью повседневного рациона для многих людей по всему миру: для одних он становится основным источником бодрости и энергии по утрам, а для других – обязательным элементом повседневных социальных ритуалов.

При этом самое главное то, что кофе обладает полезными свойствами, положительно влияющими на здоровье человека, и является отличным лекарством от депрессии.

На этом фоне аналитики онлайн-платформы "Visual Capitalist", опираясь на данные иностранной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США и Европейской кофейной федерации, провели исследование, в рамках которого пытались определить уровень мирового потребления кофе. По его результатам был сформирован глобальный рейтинг.

Всего в рейтинге представлены показатели 96 стран мира, ранжированных по доле в мировом потреблении кофе. Общий объем в этом случае рассчитывался количеством завозимых или выращиваемых в ту или иную страну зеленых (сырых) необжаренных кофейных зерен в мешках весом 60 кг.

Где потребляют кофе больше всего

Как отмечается в исследовании, этот рейтинг отражает общий объем потребления, а не количество выпиваемого кофе в расчете на одного человека. В результате получается так, что преимуществом при подобных расчетах пользуются именно густонаселенные страны, а не государства с небольшим населением, но при этом с развитыми кофейными традициями.

Так, первое место в мире по потреблению кофе сегодня занимают Соединенные Штаты Америки, которые ежегодно импортируют и производят у себя сырого сырья общим объемом в 25,6 млн 60-килограммовых мешков.

На втором месте в мире с объемом годового потребления в 22,3 млн 60-килограммовых мешков расположилась Бразилия, а на третьем – Германия. Там годовое потребление кофе составило 11,1 млн мешков.

В первую десятку самых крупных в мире потребителей кофе также вошли: Япония (6,65 млн мешков), Филиппины (6,52 млн), Китай (6,42 млн), Канада (5,05 млн), Франция (5,03 млн), Вьетнам (4,9 млн) и Индонезия (4,8 млн).

Уровень потребления в Казахстане

Казахстан, по версии аналитиков "Visual Capitalist", по потреблению кофе в общемировом рейтинге занял 51-е место.

Так, согласно статистическим данным, годовой объем поставляемых в нашу страну сырых необжаренных кофейных зерен составляет 560 тысяч 60-килограммовых мешков.

Это, к слову, позволяет в общемировом зачете по уровню потребления кофе обходить такие страны, как Новая Зеландия (515 тыс. мешков), Малайзия (500 тыс.), Словакия (414 тыс.), Словения (376 тыс.), Литва (309 тыс.), Ирландия (308 тыс.), Сингапур (100 тыс.), Грузия (80 тыс.) и Люксембург (64 тыс.).

Среди стран Содружества по этому показателю Казахстан уступает России, которая в данном рейтинге занимает 11-е место с общим объемом годового потребления в 4,57 млн мешков, и обходит Армению (67-е место и 220 тысяч мешков). Остальные страны – члены СНГ в этот рейтинг не попали.

Страны с самым низким потреблением

Несмотря на развитую кофейную индустрию и наличие в стране высокогорных плантаций редких сортов арабики, меньше всего в мире сегодня кофе потребляют на Ямайке: всего 4 000 60-килограммовых мешков в год.

В топ-10 стран мира с самыми низкими объемами потребления кофе также вошли: Сьерра-Леоне (10 тыс. мешков в год), Ангола (12 тыс.), Бурунди (15 тыс.), Гвинея (25 тыс.), Уругвай (35 тыс.), Мальта (39 тыс.), Черногория (40 тыс.), Боливия (45 тыс.) и Папуа-Новая Гвинея (50 тыс.).

Общемировой годовой объем потребления кофе, согласно статистическим данным, использованным в этом рейтинге, сегодня составляет 173,45 млн 60-килограммовых мешков.