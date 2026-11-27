Смех – своеобразная визитная карточка человека. Один хохочет на весь зал, другой загадочно хихикает в кулак. Но можно ли по манере смеяться разгадать характер человека или это всего лишь психологическая иллюзия? Zakon.kz решил разобраться в данном вопросе.

Смех – это то, что делает человека настоящим. Например, в мультфильмах все просто: по смеху нередко можно понять, кто перед нами: коварный антагонист с демоническим хохотом или добрая и веселая феечка, готовая осчастливить весь сказочный мир. В жизни все примерно так же. И если в кино смех часто становится подсказкой для зрителя, то можно ли использовать его как своеобразный психологический детектор в реальности?

Почему мы смеемся по-разному, что скрывается за привычной манерой хохотать и действительно ли по смеху можно что-то узнать о человеке? Разбираемся вместе с кандидатом психологических наук Жанат Биржановой.

Громкий смех – громкий характер?

Кто-то смеется так громко и раскатисто, что кажется, ему совершенно нечего стесняться. Может ли громкость смеха говорить об уверенности в себе? И всегда ли тот, кто смеется громче всех, действительно чувствует себя раскованно?

"По смеху можно скорее определить эмоциональное состояние человека, чем его характер или психотип. Делать такие выводы было бы слишком смело: можно лишь выдвигать предположения. Например, громкий смех может говорить об открытости человека, его готовности выражать эмоции и делиться своим внутренним состоянием с окружающими. Нервный смех, напротив, может свидетельствовать о напряжении, о том, что человек что-то сдерживает внутри. Сдержанный смех тоже может быть признаком того, что человек не хочет полностью поддаваться эмоциям и пока не готов открыто их проявлять", – поясняет психолог.

Самый уверенный смех – это заразительный. Он так называется неслучайно. В этот момент человек максимально открыт: он не сдерживает себя, не контролирует каждую эмоцию, а свободно выплескивает свои чувства. Этот внутренний импульс словно выходит наружу и передается окружающим. В нем нет фильтров и внутренних ограничений, поэтому такой смех легко подхватывают другие.

Одни не стесняются показывать эмоции, другие автоматически прикрывают рот рукой, стараются сдерживать звуки или даже отворачиваются, когда начинают смеяться. Дело в воспитании, привычках или желании выглядеть сдержаннее. В отличие от заразительного и открытого смеха здесь человек словно устанавливает внутренний фильтр: позволяет себе радоваться, но старается контролировать то, как эта радость выглядит со стороны.

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Когда смешно не от радости

Смех на собеседовании, нервное хихиканье во время серьезного разговора или неожиданная улыбка в напряженной ситуации. Знакомо? Иногда человек смеется именно тогда, когда ему совершенно не до веселья. Получается, смех не всегда означает хорошее настроение и может быть реакцией на совершенно противоположные эмоции.

"То, насколько свободно человек выражает эмоции через смех, во многом зависит от воспитания и атмосферы в семье. Одних с детства приучали к эмоциональной открытости, другим, наоборот, запрещали громко смеяться, проявлять чувства и свободно выражать себя. Особенно это характерно для семей, где строго соблюдается иерархия и субординация, там чувство юмора и право на открытое проявление эмоций могут быть доступны не всем", – говорит психолог.

По словам эксперта, в дружной семье, где есть доверие и нет строгих запретов на выражение чувств, смеяться могут все. В такой атмосфере у ребенка формируются открытость, чувство юмора и способность свободно проявлять эмоции. Поэтому одни люди смеются громко и непринужденно, а другие прикрывают рот ладонью или стараются сдерживаться. Возможно, в детстве им просто внушили, что громко смеяться неприлично, или они сами испытывают неловкость и стесняются своей эмоциональности.

"Смех иногда выступает в качестве защитного механизма и помогает скрыть настоящие чувства. Например, за нервным смехом могут стоять злость, раздражение, критическое отношение к происходящему или даже сарказм. Человек смеется, чтобы не показывать окружающим свои истинные эмоции. Бывает и так, что смех скрывает слезы. Иногда на консультациях человек рассказывает о тяжелых, болезненных событиях и при этом смеется. Это своеобразная защитная реакция: он смеется, чтобы не заплакать, таким образом пытаясь справиться с горем, болью и обидой, которые испытывает внутри", – поясняет Жанат Биржанова.

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Смех как способ заявить о себе

В компании всегда найдется человек, чей смех слышно раньше, чем его голос. Кто-то легко заражает окружающих весельем, а кто-то предпочитает улыбаться в ответ, не привлекая лишнего внимания. Может ли манера смеяться выдавать желание быть в центре внимания или, наоборот, стремление оставаться в тени?

"По смеху скорее можно судить об искренности человека, чем об уровне его уверенности в себе. Искренний смех обычно звучит естественно: человек не думает о том, как выглядит со стороны, не старается произвести впечатление и смеется просто потому, что ему действительно смешно. Он не ждет реакции окружающих и не пытается привлечь внимание", – говорит психолог.

Неискренний, нарочитый смех, напротив, часто заметен сразу. Он может звучать слишком громко, театрально, словно человек смеется на сцене и делает это специально для зрителей.

"Например, иногда в ресторанах можно услышать демонстративно громкий, раскатистый смех, которым человек словно стремится обратить на себя внимание. В таком смехе может ощущаться искусственность: он звучит неестественно и будто рассчитан на определенную реакцию окружающих. Настоящий смех не требует специальной громкости или игры на публику. Он просто возникает, когда человеку действительно весело". Психолог Жанат Биржанова

Есть и такая интересная аналогия: человек, который умеет открыто и искренне смеяться, может быть более свободным в проявлении эмоций и в интимной жизни. Он не боится отпускать контроль, выражать свои чувства и не сдерживать себя. Это может проявляться и в способности открыто выражать удовольствие во время близости, в том числе не стесняясь своих эмоций.

Чужой смех заразителен

Наверняка каждый замечал, как в одной компании начинает смеяться один человек, а через несколько секунд уже хохочут все. При этом с разными людьми мы порой смеемся совершенно по-разному. С близкими – громко и беззаботно, с коллегами – сдержаннее, а в незнакомой компании можем и вовсе контролировать каждую улыбку, бывает и такое, что люди пытаются подстроиться под общий вайб коллектива.

"Люди, которые подстраивают свой смех под окружающих, нередко адаптируют под других и свое поведение в целом. Для них очень важно произвести хорошее впечатление, получить одобрение и принятие. Это люди, которые словно стараются заслужить любовь окружающих и считают, что должны соответствовать чужим ожиданиям. В таких случаях смех тоже может становиться своеобразным инструментом общения и способом понравиться другим". Жанат Биржанова

Психологический портрет по одному хохоту

В интернете можно встретить самые разные классификации смеха: от "заразительного оптимиста" до "скрытого манипулятора". Звучит заманчиво: послушал, как человек смеется, – и уже будто бы знаешь о нем все. Но существует ли научная основа у подобных классификаций?

"Научно подтвержденных типов смеха, по которым можно было бы достоверно определить характер или психотип человека, я не встречала. На мой взгляд, попытки прочитать личность по манере смеяться – скорее популярный психологический миф. Конечно, в такие классификации легко поверить, потому что хочется найти простые объяснения человеческому поведению. Кроме того, смех одного и того же человека может меняться на протяжении жизни. В детстве он смеется одним образом, в подростковом возрасте может быть более громким и раскатистым, а во взрослом возрасте становится другим. Иногда человек со временем закрывается, начинает сдерживать эмоции. Меняется и его манера смеяться. Даже в пожилом возрасте смех может звучать совершенно иначе. Поэтому нельзя воспринимать его как неизменную характеристику личности", – резюмирует Жанат Биржанова.

Получается, смех – своего рода паспорт человека, но в отличие от настоящего поменять его можно в любое удобное время. С годами, жизненным опытом и внутренними переменами он может становиться другим: громким или тихим, сдержанным или раскатистым. Главное, чтобы за ним не стояло желание кому-то понравиться или произвести впечатление, а звучали настоящие эмоции. Ведь искренний смех – это маленькое проявление счастья, которое не требует повода и разрешения. И недаром говорят, что смех продлевает жизнь: так что не стоит экономить на нем, особенно если рядом есть люди, с которыми можно смеяться от души.