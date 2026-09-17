Повторяющиеся числа на часах: почему мы замечаем их и ищем в них опору

11:11- загадываем желание, 13:13 – настораживаемся, 17:17 – начинаем подозревать Вселенную в намеках. Почему мы видим знаки судьбы в случайных совпадениях и насколько это здорово? Zakon.kz решил разобраться в данном вопросе с психологом.

Ты взглянул на часы. 08:08. Совпадение или Вселенная решила ненавязчиво указать на что-то? А если на следующий день на глаза попалось 13:13, а потом вдруг 23:23, тут уже хочется заподозрить какой-то божественный сюжет с хорошим и выгодным финалом. Особенно если именно в этот момент мы о чем-то важном думали, переживали или принимали решение.

В нумерологии и различных духовных практиках таким совпадениям приписывают особый смысл. Научных доказательств того, что комбинации цифр действительно предсказывают события или являются посланиями Вселенной, нет. Но и сам по себе интерес к ним представляет довольно любопытный феномен: почему человеческому мозгу вообще так нравится находить смысл там, где, возможно, его нет? В этом вопросе корреспонденту Zakon.kz помогла разобраться кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Совпадения и вера в их значимость

Почему из всех возможных комбинаций мы так легко замечаем именно 11:11, 13:13 или 17:17? Ведь в сутках немало обозначений времени, которые выглядят совершенно непримечательно: 14:37, 09:52, 16:24. Здесь может работать наша естественная склонность искать закономерности и связывать между собой события. Человеческому мозгу вообще нравится, когда мир выглядит не случайным набором обстоятельств, а чем-то, что можно объяснить и упорядочить. Отсюда и возникает интересный вопрос: мы замечаем "знаки", потому что действительно ищем закономерности, потому что хотим чувствовать контроль над происходящим или потому, что нам психологически приятнее думать, будто в жизни все происходит не совсем случайно?

"Человеку свойственно тревожиться, и каждый находит свой способ справляться с тревогой. Для кого-то таким способом становится поиск знаков. Увидев 11:11 или 14:14, человек может придумать этому совпадению определенное объяснение: например, решить, что это хороший знак и все будет хорошо. Такая интерпретация становится для психики опорой, помогает снизить тревогу и почувствовать больше определенности. Я бы сказала, что вера в магию чисел – это скорее способ поддерживать иллюзию, жить в определенном самообмане. В иллюзиях всегда безопаснее, не так тревожно. Это помогает не видеть болезненную реальность, не сталкиваться с ней напрямую и оставаться в отрыве от нее", – поясняет Жанат Биржанова.

Когда это можно считать милым совпадением, а когда уже стоит насторожиться

Одно дело – увидев 07:07, улыбнуться, загадать желание и продолжить заниматься своими делами. Совсем другое – начать сверять с цифрами каждое решение.

"Увидел 15:15 – значит, надо соглашаться".

"Не увидел нужного времени – значит, лучше ничего не делать".

"На часах 03:03 – это предупреждение, поэтому отменяю поездку".

В какой момент абстрактная игра ума перестает быть милым ритуалом и превращается в систему, которая начинает управлять поведением?

"Дело в том, что любой безобидный ритуал – это уже способ снизить тревожность и успокоиться. И постепенно эти ритуалы становятся привычными. Само слово "ритуал" подразумевает, что мы постоянно к нему возвращаемся. А это постоянство уже может перерастать в зависимость. Но если мы просто чему-то следуем или впервые увидели какой-то символ, и он нам понравился, мы можем воспринимать его как позитивный знак. В таком случае это, скорее, наше якорение на позитиве, закрепление положительного опыта. Например, нам удалось заключить очень хорошую сделку и после этого мы идем в определенное кафе и пьем определенный сорт кофе. Это такое позитивное закрепление положительного опыта, которое со временем может превратиться в определенный ритуал, но не в ориентир цифр на часах для оценки и планирования жизненных событий", – объясняет психолог Жанат Биржанова.

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Чем тревожнее вокруг, тем громче начинают говорить цифры

Есть подозрение, что особенно внимательно мы смотрим на "знаки" тогда, когда сами не очень понимаем, что происходит:

Новая работа

Разрыв отношений

Переезд

Финансовые проблемы

Сложный выбор

Ожидание важного решения.

Когда привычные ориентиры исчезают, очень хочется найти хотя бы один. И тут случайная комбинация на часах может оказаться удивительно удобным кандидатом на эту роль. Но что именно происходит с психикой в такие моменты?

"В периоды неопределенности человеку особенно важно снизить тревожность. Жить и оставаться в полном сознании, понимая, что ты не знаешь, чем все закончится, – непросто. Поэтому, чтобы выдерживать неопределенность, снижать тревогу и чувствовать себя спокойнее, человек ищет подтверждение судьбы, Вселенной или того, что он находится на правильном пути. Это, конечно, сильно успокаивает. В определенных ситуациях такая вера действительно помогает человеку сохранять спокойствие и двигаться дальше. Но у всего есть грань: углублять веру в то, что Вселенная дает вам определенный сценарий, не нужно". Жанат Биржанова

У человека есть убеждения или предубеждения, а потому и наше сознание, и бессознательное постоянно работают на их подтверждение.

"Эти убеждения тоже возникают не просто так. В какой-то момент они помогали нам выживать. Например, это могут быть убеждения наших родителей, которым мы должны были подчиняться, потому что в детстве мы жизненно зависели от них. Поэтому их убеждения становились нашими. Я бы даже назвала это интроектами", – говорит психолог.

Интроекты – это убеждения, которые мы не переварили, не пропустили через себя, не осознали возникновения их причин, в каких условиях они действуют и к каким последствиям приводят, а просто "проглотили". Так чужие убеждения автоматически становятся собственными. И тогда наше бессознательное подчиняется этим установкам: глаза, уши, все наши анализаторы начинают искать подтверждение тому, во что мы уже верим.

"Например, если мы убеждены, что все зло в современном мире связано с гаджетами и электронной зависимостью, мы начинаем замечать такие ситуации в социальных сетях, у соседей, в школе, у собственного ребенка. И постепенно действительно начинаем верить, что свидетельств этой проблемы становится все больше. Хотя на самом деле она могла не увеличиться, не уменьшиться и оставаться примерно на том же уровне. Просто наше сознание и бессознательное избирательно замечают то, что подтверждает уже существующее убеждение". Психолог Жанат Биржанова

Отсюда вытекает логичный вопрос: не вредит ли нашей психике вера в знаки?

"Использовать веру в знаки себе на пользу можно, конечно, опять-таки уходя в иллюзии и магическое мышление. А можно остановиться и спросить себя: "А что это для меня значит? Чего я сейчас боюсь и почему пытаюсь себя успокоить?" Например, я боюсь одиночества или какого-то денежного спада и поэтому ищу внешние знаки, чтобы успокоиться. Тогда важно спросить себя: какая тревога меня действительно беспокоит? Разобрать ее, проанализировать, понять, о чем она говорит", – резюмирует психолог.

Верить в знаки можно, пока они остаются знаками, а не начинают становиться единственным навигатором по жизни. У таких совпадений нет доказанной способности предсказывать будущее или сообщать человеку объективную информацию о происходящем. Но наше желание видеть в них смысл действительно может кое-что рассказать, но уже не о Вселенной, а о нас самих: наших надеждах, тревогах, ожиданиях и потребности почувствовать, что хаос вокруг хоть немного поддается объяснению.