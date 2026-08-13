Стримы на грани: как шок-контент влияет на психику и почему за него привлекают к ответственности

Брань, агрессия, демонстративно неадекватное поведение – для кого-то это просто способ привлечь внимание и набрать просмотры. Но что происходит с человеком по другую сторону экрана, если такой контент становится привычным? Zakon.kz решил разобраться в этом вопросе.

Сегодня социальные сети – это место, где можно за несколько минут найти практически что угодно: научную лекцию, образовательный ролик, юмористическое видео, трансляцию игры или стрим, построенный на скандалах, провокациях и ненормативной лексике.

Именно такой формат в последнее время все чаще оказывается в поле зрения правоохранительных органов. 4 августа 2026 года Министерство внутренних дел Казахстана сообщило об активной работе по выявлению и пресечению распространения противоправного контента в интернете и социальных сетях.

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По данным ведомства, к этой дате по всей республике к ответственности уже привлекли более 20 стримеров, нарушивших требования законодательства.

"В погоне за просмотрами, лайками и донатами они допускали нецензурную брань, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли других людей. Особую обеспокоенность вызывает то, что подобный контент ежедневно становится доступен широкой аудитории, в том числе несовершеннолетним", – отмечено в официальной публикации МВД РК.

Влияние на психику

Штраф или иная ответственность – это уже реакция государства на нарушение. Но остается вопрос, который невозможно измерить протоколами и суммами взысканий: что происходит с аудиторией, которая регулярно смотрит подобный контент? Особенно если речь идет о подрастающем поколении. На эти вопросы корреспонденту Zakon.kz ответила психолог Альмира Токмагамбетова.

"Опасность заключается в том, что постоянный просмотр подобного контента постепенно может приводить к его нормализации. Со временем человек начинает воспринимать то, что раньше казалось ему искаженным, неприемлемым или перевертным, уже не столь остро. Эмоциональная реакция на подобные события меняется: то, что прежде вызывало внутренний протест, постепенно становится привычным", – поясняет психолог.

По словам эксперта, безусловно, реакция во многом зависит от внутреннего состояния человека, его личных ценностей, воспитания и сформированного нравственного стержня. Однако если человек постоянно сталкивается с агрессией и жестокостью, зачастую преподносимыми в качестве шутки или развлечения, его сознание может постепенно начать воспринимать это более нейтрально.

"Внутренний протест с каждым разом ослабевает, происходит подмена понятий: то, что раньше воспринималось как недопустимое, становится нормой. Условно говоря, "черное" начинает восприниматься как "белое", а белое – как черное", – добавила психолог

Проблема в том, что человек, а особенно ребенок, может встретить подобный контент не потому, что специально его ищет. Достаточно одного просмотра, а дальше социальные сети способны подбрасывать похожие видео снова и снова.

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Почему нас вообще цепляет такое видео?

У провокационного контента есть одна особенность – он заставляет реагировать. Зритель возмущается, смеется, спорит в комментариях, пересылает ролик друзьям или просто досматривает до конца, чтобы понять, "что же будет дальше". А значит, такой контент получает внимание.

В голове возникают реакции: "Я бы никогда так не поступил!",

"Да как это вообще возможно?!",

"Интересно, что будет дальше?".

"Именно поэтому при просмотре негативного или шокирующего контента эмоции могут возникать быстрее и ощущаться сильнее. Со временем человек способен привыкать к подобным эмоциональным "встряскам" и ему может хотеться получать их все больше. Мозг реагирует на сильные переживания в том числе физиологическим возбуждением, которое сопровождает выброс адреналина", – поясняет Альмира Токмагамбетова.

В отличие от этого спокойный и предсказуемый контент – например, видео о природе, зефирках или розовых пони, – обычно не вызывает настолько сильной эмоциональной реакции. Он не дает той же степени напряжения и возбуждения, поэтому шокирующий контент может казаться человеку более захватывающим и привлекающим внимание.

Ответственность – не только за экраном

История с привлечением более 20 стримеров к ответственности показывает, что вопрос противоправного контента в социальных сетях находится в поле внимания полиции.

Стример в погоне за лайками и просмотрами начинает повышать "ставки": в жестокости,

трэше,

провокациях,

ненормативной лексике.

Ему необходимо постоянно шокировать аудиторию, давать ей новую, еще более сильную информацию и эмоциональные стимулы, но самое ужасное, что люди по ту сторону экрана именно этого и ждут.

"Люди хотят получать при просмотре новые эмоции, поэтому стримеры при создании контента все больше нарушают правила и границы. Со временем эти границы размываются. Провокаций и рисков становится все больше. Блогер настолько вовлекается в эту гонку за вниманием, что постепенно теряет внутреннюю критичность. Это своего рода зависимость – желание быть популярным и видимым, пусть даже за счет такого внимания". Альмира Токмагамбетова

Также психолог отметила, что при регулярном просмотре шокирующего контента со временем у человека может вырабатываться толерантность к нему – эмоциональная реакция становится менее выраженной. Происходит привыкание: то, что, например, год назад могло шокировать человека, сегодня воспринимается им практически как обычный, рутинный контент.

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В результате некоторые люди начинают искать уже другие, более жестокие и шокирующие варианты, чтобы вновь испытать сильные эмоции, связанные с негативными переживаниями. Самое опасное в этом контенте – это отклик подрастающего поколения.

"Подростки находятся на этапе формирования личности: их принципы и представления о допустимом еще не всегда окончательно сформированы, они находятся в поиске себя. Сегодня социальные сети во многом влияют на то, как они хотят себя вести, как выглядеть и что считать приемлемым. Для них важны популярность, мнение окружающих и социальное признание", – поясняет психолог.

Видя, что провокационные и шокирующие действия приносят тысячи лайков, деньги и популярность, подросток может сформировать для себя определенную установку: чтобы стать популярным, "успешным" и заметным, нужно сделать что-то шокирующее или экстремальное. Такая модель поведения постепенно становится приемлемой, а значит, воспринимается как нормальная.

"И тогда, например, унижение одноклассника на камеру – циничное и жестокое, разрушающее и исполнителя, и жертву, тоже может начать восприниматься как нечто допустимое. Я не хочу обобщать и говорить обо всех детях, все индивидуально. Но есть, на мой взгляд, непреложное правило: жестокость порождает жестокость". Психолог Альмира Токмагамбетова

Поэтому важно смотреть глубже, стараться проводить с детьми больше времени, не только ругать, а пытаться понять их. Вызывать доверие не диктатом, а принятием и четкими границами. И не забывать о старом добром объяснении: что такое хорошо и что такое плохо.

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В МВД РК всегда напоминают, что социальные сети являются публичным пространством, а требования действующего законодательства распространяются и на поведение пользователей в цифровой среде.