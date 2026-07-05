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Общество

Казахстанские школьники изобрели чудо-систему против внезапной смерти

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 18:11 Фото: magnific
Школьники из Актау разработали систему, которая может помочь спасти человеческую жизнь. Проект круглосуточно следит за работой сердца и, в случае опасности, автоматически отправляет сигнал близким, передает Zakon.kz.

Как сообщает 4 июля 2026 года телеканал "24KZ", идея создания проекта появилась у школьников после того, как один из них задумался о безопасности своих пожилых родственников.

Вместе четверо друзей решили создать систему мониторинга здоровья.

"Когда человеку становится плохо, экстренная помощь нужна как можно быстрее. Мы поняли, что такая проблема актуальна для многих. Поэтому решили создать систему, которая поможет сберечь драгоценное время в опасной ситуации". Абдирахим Мурат, школьник
"Основная часть нашей системы – микрокомпьютер с искусственным интеллектом. Он получает данные с датчиков, анализирует их и позволяет в режиме реального времени контролировать состояние человека", – рассказал Азамат Алтымбек, школьник.

Разработанная школьниками система круглосуточно отслеживает состояние человека. Через специальную платформу в режиме реального времени отображаются пульс, сердечный ритм и другие показатели.

Если система фиксирует опасные изменения, уже через пять секунд родственникам или близким автоматически приходит уведомление через Telegram. Кроме того, устройство, наподобие шок-сенсора, способно определить падение человека всего за две секунды.

"Проект вносит вклад сразу в двух направлениях. Во-первых, он демонстрирует, как цифровые технологии могут использоваться для повышения безопасности человека за счет мониторинга и своевременных уведомлений. Во-вторых, он способствует развитию инженерного образования: ученики приобретают практические навыки, учатся создавать реальные системы и работать в команде, а также применять все это для развития социальных проектов, которые могут спасти не только одну жизнь", – сообщил Жоламан Саясат, ментор проекта.

Сейчас команда работает над тем, чтобы сделать устройство более компактным, точным и удобным для повседневного использования. В перспективе авторы проекта планируют внедрять разработку в социальные программы.

7 августа 2025 года стало известно, что у школьников Алматинской области появятся новые занятия – по правовой культуре.

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Канат Болысбек
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