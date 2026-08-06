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Ночная зарядка и правило "20-80": как сохранить аккумулятор смартфона дольше

зарядка смартфона, телефон, быстрая зарядка, как заряжать телефон, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 11:28 Фото: pixabay
Зарядка смартфона кажется простым делом, но именно от нее во многом зависит срок службы аккумулятора. Можно ли оставлять телефон на зарядке ночью, стоит ли заряжать его до 100% и какие советы давно превратились в мифы, – в материале Zakon.kz.

Зарядка ночью: миф, который давно пора забыть

Пожалуй, самый распространенный вопрос среди владельцев смартфонов – можно ли оставлять устройство на зарядке до утра. Многие опасаются, что если аккумулятор будет всю ночь находиться под напряжением, то быстрее выйдет из строя. Однако специалисты в сфере IT отмечают: современные технологии работают совсем иначе.

"Когда аккумулятор достигает 100%, контроллер питания прекращает активную зарядку. Затем система лишь периодически восполняет небольшой расход энергии, чтобы поддерживать полный заряд. Поэтому устройство не "заряжается без остановки" всю ночь. Кроме того, современные смартфоны оснащены защитой от перезаряда, поэтому переживать, что батарея "перекачается", не стоит", – рассказала IT специалист Ляззат Сарина.

Впрочем, это правило работает только при использовании качественного зарядного устройства. Специалисты рекомендуют выбирать оригинальные или сертифицированные адаптеры и кабели. Дешевые аксессуары неизвестного происхождения могут нестабильно подавать напряжение, что негативно сказывается не только на аккумуляторе, но и на самом смартфоне.

зарядка смартфона, телефон, быстрая зарядка, как заряжать телефон, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 11:28

Фото: pixabay

Перегрев опаснее, чем зарядка до 100%

Если ночная зарядка сегодня считается безопасной, то перегрев по-прежнему остается главным врагом любого литий-ионного аккумулятора. Именно высокая температура сильнее всего влияет на скорость его старения.

Во время зарядки не стоит накрывать телефон подушкой или одеялом и оставлять его под прямыми солнечными лучами. Летом достаточно нескольких минут на раскаленной панели автомобиля, чтобы корпус устройства заметно нагрелся. Если же смартфон постоянно становится очень горячим во время зарядки, это повод проверить кабель, зарядное устройство или состояние аккумулятора.

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Не лишним будет помнить и о правиле "20-80", о котором сегодня говорят многие производители смартфонов.

"Литий-ионные аккумуляторы меньше изнашиваются, если большую часть времени работают в диапазоне примерно от 20 до 80% заряда. Если заряжать телефон ежедневно без необходимости до 100%, батарея будет стареть немного быстрее", – отметила IT-специалист.

Стоит отметить, что это скорее рекомендация, чем строгое правило. Если впереди поездка или долгий рабочий день, зарядить смартфон до 100% вполне нормально. А вот в повседневной жизни можно отключать устройство от зарядки немного раньше.

Не разряжайте телефон "в ноль"

Еще одна привычка, доставшаяся пользователям со времен старых мобильных телефонов, – ждать, пока батарея полностью разрядится. Современные аккумуляторы работают по другим принципам и глубокую разрядку не любят.

Лучше подключать смартфон к зарядке, когда уровень батареи опускается примерно до 20–30%, не дожидаясь автоматического отключения устройства.

"Если же смартфон планируется надолго убрать в ящик, не оставляйте его полностью разряженным. При длительном хранении с нулевым зарядом аккумулятор может глубоко разрядиться и потерять часть своей емкости", – рассказала Ляззат Сарина.

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Также не рекомендуется во время зарядки запускать требовательные игры, монтировать видео или использовать другие ресурсоемкие приложения. Сочетание высокой нагрузки и зарядки увеличивает температуру корпуса, а вместе с ней и нагрузку на аккумулятор. Поэтому специалисты советуют во время зарядки дать смартфону немного отдохнуть.

зарядка смартфона, телефон, быстрая зарядка, как заряжать телефон, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 11:28

Фото: pixabay

Смартфон сам может помочь сохранить батарею

Во многих современных моделях уже предусмотрены функции, которые помогают продлить срок службы аккумулятора. В зависимости от производителя они могут называться "Оптимизированная зарядка", "Защита аккумулятора" или иметь похожие названия.

"Такие режимы анализируют привычки владельца и, например, удерживают заряд на уровне около 80%, а до 100% доводят его незадолго до привычного времени отключения от сети. Благодаря этому аккумулятор меньше времени проводит в полностью заряженном состоянии, что помогает замедлить его износ", – рассказала специалист.

Полностью остановить естественное старение батареи невозможно – со временем любой аккумулятор постепенно теряет емкость. Однако простые ежедневные привычки способны заметно замедлить этот процесс. Использование качественного зарядного устройства, отсутствие перегрева, умеренный уровень заряда и бережное отношение к смартфону помогут сохранить аккумулятор в хорошем состоянии значительно дольше и отсрочить его замену.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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