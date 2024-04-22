Разработали улучшающие настроение наушники
Neiry Buds созданы биотех-лабораторией Neiry совместно с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева. О проекте пишет IXBT.
Пресс-служба компании отмечает, что это первая такая разработка в России и одна из немногих в мире. Сейчас она проходит клинические испытания, а широкое тестирование начнется в конце 2024 года. Цену Neiry Buds пока не называют.
Функцию "улучшителя настроения" должен выполнять электрод, который расположен внутри ушного канала и током стимулирует блуждающий нерв. Создатели наушников подчеркивают, что воздействие абсолютно не болезненное.
Фото: ixbt
Главным образом наушники предназначены для работы с психоэмоциональным состоянием:
- бессонницей;
- тревожными и стрессовыми состояниями;
- для борьбы с мигренью;
- с различными болевыми ощущениями.
По задумке разработчиков, стимуляция должна нормализовать состояние парасимпатической нервной системы.
А американские инженеры придумали музыкальную кормушку для животных.