Разработали улучшающие настроение наушники

Российские разработчики представили наушники, оснащенные "улучшителем настроения", сообщает Zakon.kz.

Neiry Buds созданы биотех-лабораторией Neiry совместно с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева. О проекте пишет IXBT.

Пресс-служба компании отмечает, что это первая такая разработка в России и одна из немногих в мире. Сейчас она проходит клинические испытания, а широкое тестирование начнется в конце 2024 года. Цену Neiry Buds пока не называют.

Функцию "улучшителя настроения" должен выполнять электрод, который расположен внутри ушного канала и током стимулирует блуждающий нерв. Создатели наушников подчеркивают, что воздействие абсолютно не болезненное.

Фото: ixbt

Главным образом наушники предназначены для работы с психоэмоциональным состоянием:

бессонницей;

тревожными и стрессовыми состояниями;

для борьбы с мигренью;

с различными болевыми ощущениями.

По задумке разработчиков, стимуляция должна нормализовать состояние парасимпатической нервной системы.

А американские инженеры придумали музыкальную кормушку для животных.