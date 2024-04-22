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Разработали улучшающие настроение наушники

Разработки, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 08:02 Фото: ixbt
Российские разработчики представили наушники, оснащенные "улучшителем настроения", сообщает Zakon.kz.

Neiry Buds созданы биотех-лабораторией Neiry совместно с НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева. О проекте пишет IXBT.

Пресс-служба компании отмечает, что это первая такая разработка в России и одна из немногих в мире. Сейчас она проходит клинические испытания, а широкое тестирование начнется в конце 2024 года. Цену Neiry Buds пока не называют.

Функцию "улучшителя настроения" должен выполнять электрод, который расположен внутри ушного канала и током стимулирует блуждающий нерв. Создатели наушников подчеркивают, что воздействие абсолютно не болезненное.

Разработка, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 08:02

Фото: ixbt

Главным образом наушники предназначены для работы с психоэмоциональным состоянием:

  • бессонницей;
  • тревожными и стрессовыми состояниями;
  • для борьбы с мигренью;
  • с различными болевыми ощущениями.

По задумке разработчиков, стимуляция должна нормализовать состояние парасимпатической нервной системы.

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