Инцидент в небе привел к экстренной посадке самолета с пассажирами в Мадриде

Самолет, следовавший из Франкфурта в Севилью, провел в полете 10 минут без управления пилотом, сообщает Zakon.kz.

По информации Paddle Your Own Kanoo, инцидент произошел 17 февраля 2024 года, но расследование, связанное с ним, завершилось только сейчас.

Как выяснилось, один из пилотов отлучился в туалет, при этом каких-либо отклонений в поведении второго пилота он не заметил. Согласно данным издания, в это время у второго пилота начался припадок из-за болезни сердца, которую не пропустили во время медосмотра. В итоге мужчина случайным образом нажимал кнопки на панели управления. Отмечается, что первому пилоту не сразу удалось попасть в кабину – он несколько раз набрал код, который оповещает человека внутри о попытке проникнуть в помещение, но не открывает его.

Издание пишут, что первому пилоту чуть позже все же удалось добраться до коллеги, которому впоследствии бортпроводники оказали первую помощь. Таким образом, самолет со 199 пассажирами на борту 10 минут никто не контролировал.

Также сообщается, что воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Мадрида, где пилота с заболеванием передали медикам.

Ранее сообщалось, что казахстанец отсудил 5 млн тенге у авиакомпании за нарушение условий транспортировки больного ребенка.