Наушники с ИИ смогут переводить иностранную речь в реальном времени

Meta выпустит фирменные наушники с искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, аксессуар получит название Camerabuds. Главной особенностью наушников станут встроенные камеры. Гаджет будет снимать окружающие предметы и идентифицировать их с помощью нейросети. Это призвано помочь пользователям с нарушениями зрения. Информация об этом вышла в The Information со ссылкой на источники в компании Марка Цукерберга.

Еще одна заявленная функция – способность переводить иностранную речь в реальном времени. Это особенно актуально для путешественников. Анонс нового продукта ожидается до конца года.

В июле в США начнутся поставки одноместных самолетов Pivotal Helix eVTOL, для управления которыми не требуется лицензия пилота.