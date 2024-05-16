Жители за "Хан Шатыром" отмечают значительное улучшение мобильного интернета

Торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр" привлекает к себе внимание туристов и является предметом гордости астанчан. Однако район, где находится визитная карточка столицы, долгое время имел недостаточное покрытие мобильной связью.

Это вызывало недовольство жителей и гостей города.

И вот в прошлом месяце оператор мобильной связи Beeline совместно с акиматом и инвестором установил базовую станцию вблизи ЖК "Асыл Мура", который расположен за шатром, благодаря чему качество связи и интернета в районе значительно улучшилось.





Фото: Beeline





"Раньше в нашем жилом комплексе не только в квартире, но порой и на улице невозможно было позвонить родным и близким, приходилось искать места с хорошим сигналом или же заходить домой, подключаться к Wi-Fi, чтобы связаться c ними через WhatsApp. И в магазинах при оплате мы тоже прибегали к фиксированному интернету в торговой точке. Зато сейчас, после установки вышки Beeline, прямо ощущается улучшение качества мобильного интернета". Жительница ЖК "Асыл Мура" Айдана Тулепбергенова

Высоко оценивают качество и скорость мобильного интернета и таксисты. До установки базовой станции приложения InDrive и Яндекс Go постоянно подвисали, поиск клиента и вызов машины порой превращался в труднопроходимый квест.





Фото: pxhere





"Долгое время жители жилых комплексов, расположенных за "Хан Шатыром", сталкивались с проблемами мобильной связи, зачастую по причине радиофобии. Однако постепенно проблема решается, буквально месяц назад компания Beeline установила базовую станцию связи вблизи ЖК "Асыл Мура". Будем и дальше совместно с мобильными операторами улучшать связь в этом районе". Руководитель отдела жизнеобеспечения аппарата акима района Нура города Астана Еркебұлан Көшкінбай

Стоит отметить, что установка базовой станции связи – трудоемкий процесс, которому предшествуют мониторинг и продолжительное согласование с различными инстанциями, включая администрацию города.





Фото: Beeline





"Установка базовой станции – далеко не простое дело. Установить станцию в любом удобном для оператора месте не получится. Перед тем, как начать работы, мы обязательно проводим подготовительные работы, мониторинг и длительное согласование с администрацией города. Мы строго придерживаемся определенных требований и стандартов. На установку одной базовой станции в среднем уходит от 3 до 9 месяцев". Старший инженер планирования и оптимизации радиосети мобильного оператора Beeline Ерик Нуркенов

Сотрудники компании в результате исследования рынка пришли к выводу, что Астана и Алматы остаются самыми сложными городами Казахстана для установки базовых станций из-за радиофобии. И если в Астане радиофобы ограничиваются требованиями демонтировать базовые станции, то в южной столице имеют место случаи вандализма и умышленной порчи оборудования. К слову, подобные действия караются законом, и вандалы несут наказание за содеянное.





Фото: Beeline





"Радует, что в последнее время в Астане мы часто встречаем поддержку со стороны районных акиматов и городской администрации. Мы заключили меморандум с РГУ "Межрегиональная инспекция связи КТ МЦРИАП по городу Астана и Акмолинской, Карагандинской областям и области Улытау. Совместными усилиями и с привлечением спонсоров устанавливаем в городах и районах опоры двойного назначения". Руководитель технического блока Beeline в Астане Куаныш Иманбаев

Также мобильный оператор сотрудничает с Управлением цифровизации г. Астаны. В рамках реализации Дорожной карты компания успешно закрыла 20 белых пятен, установив базовые станции на 16 жилых комплексах.

Для информации: каждый второй казахстанец пользуется услугами мобильного оператора Beeline. Общее число абонентов оператора в стране превышает 11 миллионов. Жители разных городов и регионов республики выбирают мобильную связь и интернет от Beeline за надежность и доступность. Ведь на сегодняшний день у Beeline самое широкое покрытие LTE в стране. А в рамках проекта "250+" в более чем 1600 селах появилась связь мобильного оператора.

