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Эксперт: вопрос с производственными мощностями в Казахстане не займет много времени

Эксперт: вопрос с производственными мощностями в Казахстане не займет много времени, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 16:03 Фото: Алмаз Толеке Kolesa Group
В рамках первого независимого форума участников авторынка в Алматы экспертным сообществом был обсужден вопрос повышения локализации и производственных мощностей машиностроения.

В ответ на критику общественности по поводу длительных сроков локализации производства, экс-президент KIA Russia и СНГ Чжин Ха Ким подчеркнул, что подобные процессы требуют времени и терпения. Он привел в пример опыт Кореи, где локализация также проходила не мгновенно, а являлась результатом многолетних усилий.

"Локализация – это не волшебная палочка, которая мгновенно превращает импортные комплектующие в отечественные. Это сложный процесс, который требует времени, инвестиций, развития инфраструктуры и квалифицированных кадров," – подчеркнул экс-президент KIA.

Он добавил, что Корея, когда-то тоже зависевшая от импорта, смогла достичь успеха в локализации производства, пройдя через длительный период обучения и развития. Это позволило ей создать сильную автомобильную промышленность, которая стала одним из ключевых драйверов экономического роста.

"Я знаю, что в Казахстане существует график локализации, если вы спросите, можно ли достичь локализации сразу, я повторюсь – нет. Поэтому Казахстан должен идти шаг за шагом, обсуждая данные подходы по локализации с правительством. KIA строит завод в Костанае, и я знаю, что Astana Motors и OBIS также занимаются строительством новых заводов. Думаю, что производственные мощности вашей страны увеличатся в течение двух-трех лет", – сказал Чжин Ха Ким.


Эксперт также отметил важность рассмотрения экспорта автомобилей казахстанского производства.

"При увеличении производственной мощности показатели продаж будут вызывать большие опасения. Таким образом, Казахстану необходимо будет рассмотреть возможности экспорта автомобилей. Мы понимаем, что с увеличением локализации возможно достигнуть нового уровня и выхода на глобальный рынок. Думаю, это важная составляющая для экономики страны, и это то, к чему вам нужно стремиться", – подчеркнул эксперт.

На форуме также были обсуждены вопросы, касающиеся утильсбора. Доводы экономических рисков в случае пересмотра ставок утильсбора привел экономист Эльдар Шамсутдинов: "Как макроэкономист, я отмечу, что абсолютно неважно, как будет распределяться утилизационный сбор внутри страны, главное, чтобы он не выходил за его пределы. В целом, мы развивающая страна, со всеми своими детскими проблемами. Поэтому утилизационный сбор я рассматриваю как обычную протекционистскую меру, которая не нравится либеральным экономистам".

Эксперт уверен, что без утилизационного сбора в страну хлынет зарубежный автомобильный хлам и такой расклад станет большой угрозой для экономики.

"В нашей стране автомобили являются не только средством передвижения бизнеса, но и одним из элементов инвестиций. С учетом того, что государство уже заключило большие соглашения, в том числе с KIA, я думаю, пересмотр утильсбора будет очень негативно сказываться на прямых отношениях государства. Ведь если государство не способно выполнять свои обязательства, то инвесторы приходить не будут", – заключил Шамсутдинов.

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