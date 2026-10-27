Утверждена методика оценки баланса производственных мощностей

Министр промышленности и строительства приказом от 19 октября 2026 года утвердил методику оценки баланса производственных мощностей, сообщает Zakon.kz.

Методика используется в целях:

обеспечения сбалансированного развития промышленности и устойчивости действующих производств;

предотвращения формирования избыточных производственных мощностей;

повышения эффективности предоставления инвестиционных преференций и мер государственного стимулирования промышленности.

Так, предусмотрено, что оценка баланса производственных мощностей проводится в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявки от субъекта промышленно-инновационной деятельности при реализации им промышленно-инновационного проекта путем определения индекса баланса производственных мощностей и проведения отраслевого анализа влияния промышленно-инновационного проекта на баланс производственных мощностей в соответствии с Методикой.

Для проведения оценки заявитель представляет в уполномоченный орган в области стимулирования промышленности заявку с приложением бизнес-плана, проектной и технологической документации, паспортов и спецификаций оборудования, технологической схемы, заключений разработчика или поставщика оборудования.

В случае представления заявителем неполного пакета документов уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки направляет заявителю мотивированный отказ в проведении оценки с указанием перечня недостающих документов.

Оценка не проводится в отношении действующих производств, не предусматривающих увеличения проектной мощности или расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

В случае, указанном выше, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки уведомляет заявителя об отсутствии необходимости проведения оценки.

Источниками сведений по проектным мощностям действующих производств являются Реестр казахстанских товаропроизводителей, а в случае отсутствия в Реестре казахстанских товаропроизводителей сведений – документально подтвержденные данные местных исполнительных органов или отраслевых государственных органов, отраслевых ассоциаций (союзов) или действующих предприятий.

Проектные мощности строящихся промышленно-инновационных проектов учитываются на основании сведений проектно-сметной документации, получившей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы либо проходящей указанную экспертизу, представляемых местными исполнительными органами по запросу уполномоченного органа.

Проектные мощности планируемых промышленно-инновационных проектов учитываются на основании документально подтвержденных сведений о промышленно-инновационных проектах, получивших меры государственного стимулирования промышленности или инвестиционные преференции, строительство которых не начато, представляемых местными исполнительными органами или отраслевыми государственными органами по запросу уполномоченного органа.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки направляет запрос:

в местные исполнительные органы или отраслевые государственные органы о предоставлении сведений, предусмотренных частями первой, второй и третьей настоящего пункта;

в отраслевые ассоциации (союзы) или действующие предприятия о предоставлении сведений, предусмотренных частью первой настоящего пункта.

Местные исполнительные органы и отраслевые государственные органы, отраслевые ассоциации (союзы), действующие предприятия представляют в уполномоченный орган запрашиваемые сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.

Проектная мощность потенциального промышленно-инновационного проекта учитывается по каждому виду продукции на основании сведений, представленных заявителем.

Отраслевой анализ влияния промышленно-инновационного проекта на баланс производственных мощностей проводится отраслевым государственным органом, осуществляющим руководство в соответствующей сфере (отрасли), на основе сведений, представленных заявителем в соответствии с Методикой.

Отраслевой государственный орган представляет в уполномоченный орган результаты отраслевого анализа в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.

Отраслевой анализ учитывает:

доступность сырья, электроэнергии, газа и иных технических условий;

влияние на устойчивость системообразующих и градообразующих предприятий и риск снижения загрузки ниже минимально устойчивого уровня;

влияние на исполнение инвестиционных, производственных и локализационных обязательств действующих производителей, строящихся и планируемых промышленно-инновационных проектов;

экспортоориентированность производства.

К негативным факторам, выявляемым в рамках отраслевого анализа, относятся:

отсутствие подтвержденной сырьевой базы;

отсутствие технических условий;

риск неисполнения действующими производителями, а также строящимися и планируемыми промышленно-инновационными проектами инвестиционных, производственных и локализационных обязательств вследствие реализации потенциального промышленно-инновационного проекта;

отрицательное влияние на устойчивость системообразующих и градообразующих предприятий и (или) риск снижения загрузки ниже минимально устойчивого уровня;

отсутствие документально подтвержденного экспортного спроса и возможности реализации продукции потенциального промышленно-инновационного проекта на внешних рынках в части объемов продукции, заявленных к реализации на экспорт.

На основе значения индекса баланса производственных мощностей и результатов отраслевого анализа уполномоченным органом формируется оценка в виде заключения.

Положительное заключение формируется при наличии положительного результата оценки. При поэтапной реализации промышленно-инновационного проекта заключение формируется с учетом результатов оценки по каждому этапу реализации такого проекта.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2026 года.