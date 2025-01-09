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Мир

Желание сделать селфи обернулось трагедией в Узбекистане

желание сделать селфи обернулось трагедией, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 20:26 Фото: pixabay
Двое мужчин при попытке сделать селфи разбились при падении с высоты на горном перевале в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал vzglyad.uz со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана, трагедия произошла на перевале Камчик. Два жителя Ферганской области в составе туристской группы ехали по трассе Ташкент – Андижан – Ош. В какой-то момент они остановились и поднялись на площадку для спецтехники, не предназначенную для посещения туристов.

Один из мужчин подошел к самому краю, чтобы сделать эффектное селфи, но поскользнулся и схватил за руку стоявшего поблизости знакомого. Вдвоем они упали в глубокую впадину, куда затем обрушился огромный сугроб снега.

Как уточняется, спасатели появились на месте уже через несколько минут и оперативно извлекли туристов из-под снега, но спасти их не успели.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз сделал селфи с бизнесменом и застрелил его.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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