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Научные решения на промышленных предприятиях: "Казахмыс" внедряет новые системы для эффективности производства

Научные решения в промышленных предприятиях, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 13:24 Фото: kazakhmys
"Казахмыс" продолжает поддерживать развитие науки в стране и внедрять лучшие инженерные и IT проекты на своих предприятиях.

30-31 июля 15 IT-резидентов Tech Garden посетили Нурказганский рудник. Во время тура участники познакомились с бизнес-задачами "Казахмыса" и предложили свои научно-цифровые, технические решения для улучшения производственных процессов.

По итогам тура сформирован пул IT проектов, направленных на повышение эффективности производства, улучшение техники безопасности, экологического контроля и качества продукции.

Научные решения в промышленных предприятиях, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 13:24

Фото: kazakhmys

Вместе с тем "Казахмыс" уже внедрил IT комплекс DMMS от компаний AG Tech и МРС-К. Этот программно-аппаратный комплекс разработан казахстанскими IT-компаниями вместе со специалистами "Казахмыса".

Система DMMS позволила реализовать подземную радиосвязь, определение местонахождения персонала и транспорта и аварийное оповещение.

Научные решения в промышленных предприятиях, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 13:24

Фото: kazakhmys

Также через DMMS появилась возможность поиска людей сквозь толщи породы, что значительно облегчает поиски при аварийных ситуациях.

Кроме того, разработано еще 16 дополнительных модулей. Они охватывают процессы от планирования горных работ с оцифровкой бизнес-процессов и интеграцией с горно-геологической информационной системой Micromine, мониторингом работы горно-шахтного оборудования и "Oracle HR" до оценки эффективности ведения горных работ.

Научные решения в промышленных предприятиях, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 13:24

Фото: kazakhmys

Таким образом, IT решения, внедренные на производстве, позволяют обеспечить промышленную безопасность для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы.

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