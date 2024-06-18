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"Лучше чем в Токио": какое место занимает Казахстан по скорости интернета

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 11:30 Фото: pexels
Министр цифрвого развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства 18 июня рассказал, какое на самом деле занимает место Казахстан по скорости интернета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МЦРИАП, во всем мире наблюдается стремительный рост потребления интернета. В Казахстане рост трафика увеличился на 61,5%, а число абонентов – на 12,9% по отношению к 2020 году.

"Согласно данным Speedtest Ookla за апрель 2024 года, Казахстан занимает 66-е место, со средней скоростью 43,6 Мбит/с", – сообщил Жаслан Мадиев.

По его словам, в этом рейтинге Казахстан обогнал Россию, Кыргызстан и Узбекистан.

В июле 2023 года экс-глава МЦРИАП Багдат Мусин, опираясь на Speedtest Global Index, заявил о том, что Астана поднялась на 35 позиций, обогнав Токио по качеству интернета. Однако после, отхватив порцию хейта, признал, что в стране есть проблемы с качеством связи. 

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МЦРИАП Правительство РК Мусин Багдат Казахстан 2024 год Интернет
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