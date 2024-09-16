Американец шесть лет создавал собственную подводную лодку

Жителю США потребовалось шесть лет для создания подводной лодки, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что он в этом деле не случайный человек.

"Я управляю компанией по производству лодок на заказ", – поделился он на своей странице в Instagram.

Свой долгий путь по изготовлению данной модели он транслировал в социальных сетях и даже специально для этого запустил YouTube-канал. По некоторым данным, расходы на подлодку составили 29 тыс. долларов.

Не стоит на месте и основатель Tesla Илон Маск. Недавно он анонсировал беспилотные полеты ракет SpaceX на Марс.