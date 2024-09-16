Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Американец шесть лет создавал собственную подводную лодку

Изобретение, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 03:33 Фото: planesboatsandsubmarines
Жителю США потребовалось шесть лет для создания подводной лодки, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что он в этом деле не случайный человек.

"Я управляю компанией по производству лодок на заказ", – поделился он на своей странице в Instagram.

Свой долгий путь по изготовлению данной модели он транслировал в социальных сетях и даже специально для этого запустил YouTube-канал. По некоторым данным, расходы на подлодку составили 29 тыс. долларов.

Не стоит на месте и основатель Tesla Илон Маск. Недавно он анонсировал беспилотные полеты ракет SpaceX на Марс.

Читайте также

Испания
В Испании владелец бара тайно снимал на видео посетительниц туалета
Пройдет в 40 университетах Казахстана
Huawei ICT Roadshow 2024 пройдет в 40 университетах Казахстана
Государственная поддержка позволит SANTO обеспечивать пациентов лекарствами от диабета по доступной цене
Государственная поддержка позволит SANTO обеспечивать пациентов лекарствами от диабета по доступной цене
Алия Абди
США 2024 год Досуг Изобретения Технологии Работа Вода
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь
35-летняя жена Евгения Петросяна посвятила трогательный пост мужу и показала подросшую дочь
Магнитные бури сегодня
По Земле ударила 7-балльная магнитная буря
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: