Американец шесть лет создавал собственную подводную лодку
Фото: planesboatsandsubmarines
Жителю США потребовалось шесть лет для создания подводной лодки, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что он в этом деле не случайный человек.
"Я управляю компанией по производству лодок на заказ", – поделился он на своей странице в Instagram.
Свой долгий путь по изготовлению данной модели он транслировал в социальных сетях и даже специально для этого запустил YouTube-канал. По некоторым данным, расходы на подлодку составили 29 тыс. долларов.
Не стоит на месте и основатель Tesla Илон Маск. Недавно он анонсировал беспилотные полеты ракет SpaceX на Марс.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript