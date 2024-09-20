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Робот-полицейский необычным образом задержал преступника в США

США, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 02:20 Фото: Х/PaulMotey
19 сентября в Техасе робот-полицейский задержал преступника, сообщает Zakon.kz.

Как передает New York Post, 39-летний Феликс Де Ла Роса находился в розыске. Обнаружившие его в мотеле полицейские попытались арестовать, но преступник открыл огонь. Тогда офицеры привлекли робота, с помощью которого был распылен слезоточивый газ в номере мужчины.

"Будущее наступило", – отреагировали на действия робота пользователи Сети.

Оказалось, что ранее мужчину приговорили к 20 годам колонии за производство и распространение наркотиков. Однако в 2022 году его отпустили досрочно. Мужчина должен был носить электронный браслет на ноге и не покидать границы города. Но ему, видимо, это надоело, поэтому он его снял. Полиции сразу пришел сигнал о нарушителе.

США, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 02:20

Фото: Х/nypost

Также в США восьмилетняя американка угнала Nissan Rogue своей мамы и поехала за покупками.

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