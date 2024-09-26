В Корее дрон превратили в летающую тележку для шопинга

Технологический прогресс идет вперед с безумной скоростью. Тому примером является разработанный дрон Palletrone, предназначенный для транспортировки грузов подобно тележке. Создателями ноу-хау выступила команда инженеров из Сеульского национального университета, сообщает Zakon.kz.

Исследователи заверяют, что новаторскую тележку в первую очередь можно использовать в сфере логистики, например, на складах или в продуктовых магазинах. Особенно, продолжают они, Palletrone пригодится при перемещении товаров по лестницам.

Пока, как отмечено в публикации издания New Atlas, устройство очень шумное и может поднять не более 3 кг.

В ходе испытаний беспилотник успешно перенес груз весом 2,93 кг.

Также есть еще один недостаток. Если аккумулятор разрядится, то тележка станет бесполезной. Но в будущем, по словам инженеров, можно придумать способ заряжать дрон во время полета.

В описании к необычному устройству сказано: "Человек управляет летательным аппаратом, корректируя траекторию полета с помощью ручки, а аппаратное и программное обеспечение удерживает платформу над землей".

Дроны активно используют и в Казахстане. К примеру, не так давно стало известно, что лихачей на дорогах Костанайской области стали контролировать с воздуха. Теперь за нарушителями следят с помощью беспилотных летательных аппаратов.