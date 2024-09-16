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Лихачей на дорогах Костанайской области стали контролировать с воздуха

Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 17:36 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области стражи порядка по-новому обеспечивают дорожную безопасность. Теперь нарушителей контролируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

По словам спасателей, дальность полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) составляет 50 км, а скорость – почти 100 км/ч.

Кроме того, они способны фиксировать нарушения правила дорожного движения (ПДД) и государственные номера на расстоянии до 2 км.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области уточнили, что только за два дня работы было задержано шесть водителей, выехавших на полосу встречного движения, среди которых один занимался незаконными пассажирскими перевозками. Всем им грозит лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

"К примеру, днем 15 сентября квадрокоптер зафиксировал факт выезда на встречную полосу 35-летним водителем автомобиля Jac Sanray. Материалы в отношении нарушителя полицейские направили в суд с приложением фото- и видеодоказательств".Пресс-служба ДП Костанайской области

Помимо грубых нарушений правил, БПЛА выявляют водителей, которые нарушают требования дорожной разметки, дорожных знаков, не используют ремни безопасности, а также разговаривают по сотовому телефону во время движения.

дорога нарушители, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 17:36

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Полицейские вновь призывают водителей быть внимательнее и не игнорировать требования правила.

Ранее сообщалось, что с 17 по 19 сентября 2024 года на территории Алматы будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток". В пресс-службе полиции города уточнили, что отработка направлена на предупреждение и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних.

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