Уникальный комикс для слабовидящих детей создали школьницы Казахстана

Школьницы из Кызылординской области разработали уникальный инклюзивный комикс для слабовидящих детей, сообщает Zakon.kz.

Объяснять науку через комиксы – практика мировая. Но в инклюзивной среде это все еще редкость. Поэтому ученицы 11-го класса Лагыл и Торгын решили заполнить пробел. Их разработка может стать принципиально новым подходом к обучению особенных детей.

"В этой сфере, к сожалению, есть нерешенные вопросы. Например, дефицит специализированных пособий и сложность восприятия учебного материала". Торгын Ерланкызы, автор проекта

Создать эскизы персонажей авторам помог искусственный интеллект, а все иллюстрации напечатаны на рельефном принтере. Благодаря объемному тиснению ребенок кончиками пальцев считывает сюжет, погружается в историю и тактильно распознает героев.

"Пока мы затронули только тему эволюции. В планах охватить и другие темы естествознания, а также перевести на язык комиксов сложные задачи по физике и математике, которые даются ученикам труднее всего". Лагыл Амангельды, автор проекта

Параллельно, как сказано в публикации издания 24.kz, Лагыл и Торгын работают над цифровой версией комикса. Учитывая, что у слабовидящих сильнее развит слух, в каждую историю добавляют аудиодорожку. Так комикс можно будет не только почувствовать, но и услышать.

Также авторы проекта намерены перевести комикс на английский язык.

Сенатор Амангельды Есбай 16 апреля 2026 года в депутатском запросе на пленарном заседании Сената заявил о системных проблемах в обучении детей с нарушениями зрения, включая нехватку специализированных учебников и оборудования.