События

Уникальный комикс для слабовидящих детей создали школьницы Казахстана

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Школьницы из Кызылординской области разработали уникальный инклюзивный комикс для слабовидящих детей, сообщает Zakon.kz.

Объяснять науку через комиксы – практика мировая. Но в инклюзивной среде это все еще редкость. Поэтому ученицы 11-го класса Лагыл и Торгын решили заполнить пробел. Их разработка может стать принципиально новым подходом к обучению особенных детей.

"В этой сфере, к сожалению, есть нерешенные вопросы. Например, дефицит специализированных пособий и сложность восприятия учебного материала".Торгын Ерланкызы, автор проекта

Создать эскизы персонажей авторам помог искусственный интеллект, а все иллюстрации напечатаны на рельефном принтере. Благодаря объемному тиснению ребенок кончиками пальцев считывает сюжет, погружается в историю и тактильно распознает героев.

"Пока мы затронули только тему эволюции. В планах охватить и другие темы естествознания, а также перевести на язык комиксов сложные задачи по физике и математике, которые даются ученикам труднее всего".Лагыл Амангельды, автор проекта

Параллельно, как сказано в публикации издания 24.kz, Лагыл и Торгын работают над цифровой версией комикса. Учитывая, что у слабовидящих сильнее развит слух, в каждую историю добавляют аудиодорожку. Так комикс можно будет не только почувствовать, но и услышать.

Также авторы проекта намерены перевести комикс на английский язык.

Сенатор Амангельды Есбай 16 апреля 2026 года в депутатском запросе на пленарном заседании Сената заявил о системных проблемах в обучении детей с нарушениями зрения, включая нехватку специализированных учебников и оборудования.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Доступная медицина в селе и городе: как реализуются национальные проекты в Акмолинской области
10:08, Сегодня
Доступная медицина в селе и городе: как реализуются национальные проекты в Акмолинской области
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
15:50, 10 октября 2024
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Школьница из Усть-Каменогорска придумала, как через комиксы привить любовь к чтению
11:32, 20 ноября 2023
Школьница из Усть-Каменогорска придумала, как через комиксы привить любовь к чтению
Последние
Популярные
Читайте также
Определились первые соперники казахстанских боксёров на этапе Кубка мира в Бразилии
10:06, Сегодня
Определились первые соперники казахстанских боксёров на этапе Кубка мира в Бразилии
Казахстанские боксёрши узнали соперниц на этапе Кубка мира в Бразилии
09:37, Сегодня
Казахстанские боксёрши узнали соперниц на этапе Кубка мира в Бразилии
Как выглядит турнирная таблица юношеского чемпионата мира по хоккею с участием Казахстана
09:24, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица юношеского чемпионата мира по хоккею с участием Казахстана
Казахстанские боксёрши без боя стали призёрами первого этапа Кубка мира в Бразилии
09:11, Сегодня
Казахстанские боксёрши без боя стали призёрами первого этапа Кубка мира в Бразилии
