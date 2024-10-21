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"Казахтелеком" открыл новую площадку синергии, креатива и стартапов

Казахтелеком открыл новую площадку синергии, креатива и стартапов, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 19:11 Фото: АО "Казахтелеком"
Место встречи венчурных инвесторов, стартапов, лидеров индустрии и где идеи становятся реальностью.

Сегодня "Казахтелеком" презентовал в Алматы новый инновационный центр – Activation Hub, который обещает стать ключевой площадкой корпоративной программы инноваций, развития партнерства со стартапами и предпринимателями, расширения цифровой экосистемы компании.

Новый центр открыл свои двери практически в центре южной столицы – по адресу улица Макатаева 127, где предусмотрено все для нетворкинга, деловых встреч и переговоров, обсуждения возможных проектов и взаимодействий. Участники и резиденты Activation Hub или любые предприниматели и новаторы могут здесь обменяться идеями и найти новые возможности для развития своих проектов или компаний в партнерстве и такими же энтузиастами и другими организациями.

Казахтелеком открыл новую площадку синергии, креатива и стартапов, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 19:11

Фото: АО "Казахтелеком"

"На текущий момент "Казахтелеком" – это устоявшийся лидер в продаже интернета, телевидения и телефонии. Телеком-операторы зарабатывали на этом хорошие деньги долгие годы. Но сейчас с учетом развития Netflix, youtube, instagram – основную прибыль с подписок получают они, а телеком-операторы превращаются в трубу, по которой течет интернет. Понятно, что мы хотим избежать этого. Поэтому мы нацелены на формирование экосистемы цифровых продуктов и уникального контента вокруг наших текущих клиентов. У нас уже есть несколько вертикалей, которые на сегодня вносят свой вклад: "Казахтелеком", мобильный оператор с брендами Kcell и Activ, "Стрим медиа" – Salem Entartainment и TV+ – это наш агрегированный сервис из телевидения и онлайн-кинотеатра и суперапп платформа Aitu. И мы хотим вместе с вами создавать новые креативные истории и новые стартапы", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

На открытии Activation Hub была презентована корпоративная программа инноваций, которая ориентирована на стимулирование новаторских инициатив. Стратегическим партнером проекта выступает казахстанская IТ-компания BTS Digital, известная успешными продуктами, такими как e-Otinish, Digital ID, "Социальный кошелек" и другие. Собственные платформенные решения компании, интегрированные и дополняющие друг друга, способствуют быстрому запуску цифровых сервисов и упрощают процесс внедрения новых технологий. Гостям и участникам мероприятия также представили возможности партнерства, пути присоединения к программе и доступные форматы сотрудничества.

Казахтелеком открыл новую площадку синергии, креатива и стартапов, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 19:11

Фото: АО "Казахтелеком"

Sәlem Entertainment – главный драйвер креативных индустрий Казахстана – также будет оказывать поддержку IT-стартапам и другим инновационным проектам в рамках Activation Hub. В данный момент Sәlem Entertainment уже объявила о старте масштабной коллаборации с Аctiv. Теперь, подключив тарифный план Salem, абоненты сотового оператора смогут получить эксклюзивный доступ к библиотеке сериалов и фильмов от медиакомпании.

"Безусловно, мы надеемся, что синергия Sәlem Entertainment с лучшими IT-игроками на рынке станет бенчмарком и показателем того, как в наше время должны взаимодействовать креатив и технологии. Производство качественного креативного контента способно усилять позиции и охваты наших партнеров по Activation Hub, поэтому мы будем рады развиваться вместе с ними, особенно если это даст возможность продуктам компании стать доступными для большего количества зрителей", – о долгосрочных целях компании таким образом заявил генеральный продюсер Sәlem Entertainment Игорь Цай.
Казахтелеком открыл новую площадку синергии, креатива и стартапов, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 19:11

Фото: АО "Казахтелеком"

Вместе с тем в "Казахтелекоме" считают, что открытие Activation Hub станет важным шагом для компании на пути к развитию инновационных проектов и созданию партнерств с ведущими игроками рынка, созданию специальной площадки для обсуждения возможностей цифровизации и инновационного роста всех участников и резидентов центра.

Казахтелеком открыл новую площадку синергии, креатива и стартапов, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 19:11

Фото: АО "Казахтелеком"

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