Происшествия

Потолочное перекрытие загорелось в одном из общежитий Астаны

26 октября 2025 года
26 октября 2025 года на проспекте Республики в Астане загорелось общежитие, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в службу "112" поступило сообщение о возникновении возгорания в общежитии, расположенном в районе Сарыарка на проспекте Республики.

По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в двухэтажном здании на втором этаже горели потолочные перекрытия коридора и одной из комнат.

"Благодаря профессиональным действиям опытных огнеборцев возгорание на площади 50 кв. м было полностью ликвидировано без последующего перехода на другие помещения. Пострадавших нет", – сообщили в МЧС.

Также сегодня, 26 октября, утром в ЗКО произошел крупный пожар, который потушили на площади 450 кв. метров.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
