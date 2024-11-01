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Повестку предстоящего госвизита во Францию Токаев обсудил с послом Гиоге

Повестку предстоящего госвизита во Францию Токаев обсудил с послом Гиоге, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:34 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла Франции Сильвана Гиоге. Об этом 1 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Поздравив французского посла с назначением, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его дипломатическая миссия приходится на очень активный период развития двусторонних отношений.

"В рамках встречи были обсуждены вопросы повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана во Французскую Республику. Глава государства выразил надежду, что данный визит позволит наметить новые перспективы взаимодействия между Астаной и Парижем и придаст серьезный импульс дальнейшему укреплению казахско-французского стратегического партнерства", – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале Акорды.

Президент подчеркнул, что Казахстан придает важное значение всестороннему углублению сотрудничества с Францией и пожелал послу Сильвану Гиоге успехов на ответственном посту.

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Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября 2024 года посетит Францию с государственным визитом.

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