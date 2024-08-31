Токаев направил телеграмму королю Малайзии
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Малайзии. Об этом 31 августа 2024 года рассказали в пресс-службе главы нашего государства, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Султана Ибрагима с Днем независимости.
"Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества", – говорится в сообщении, распространенном Акордой в субботу.
Президент Казахстана пожелал королю Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.
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Ранее Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кыргызстана. Глава государства поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости.
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