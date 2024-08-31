Токаев направил телеграмму королю Малайзии

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Малайзии. Об этом 31 августа 2024 года рассказали в пресс-службе главы нашего государства, сообщает Zakon.kz.

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