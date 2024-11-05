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Американцы обвинили Камалу Харрис в мошенничестве

США, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 03:15 Фото: flickr/Gage Skidmore
Американские пользователи интернет возмутились поведением Харрис с избирателями и обвиняют ее в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

За несколько часов до закрытия избирательных участков, кандидат в президенты приехала в штаб-квартиру демократов в Вашингтоне. На кадрах видно, как во время разговора она переворачивает телефон и показывает экран, а там просто открыта камера.

Выборы, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 03:15

Фото: скриншот видео

Пользователи в X смело предположили, что Харрис лишь имитировала звонок и вовсе не общалась по телефону с избирателями.

В конце октября американцы обеспокоились тем, что Камала Харрис не воздерживается от приема алкоголя в присутствии журналистов, а военные США приведены в готовность из-за возможных беспорядков после оглашения результатов выборов.

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