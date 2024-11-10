Мототранспорт начали производить в Таджикистане
Фото: president.tj
В Хатлонской области открылся завод по производству мотоциклетного транспорта "Вахш Саноат", сообщает Zakon.kz.
По информации, опубликованной на сайте президента Таджикистана, предприятие наладило выпуск:
- пяти видов мотоциклов;
- шести видов мотороллеров;
- 15 видов двухколесных и пяти типов трехколесных скутеров.
Фото: president.tj
Ожидается, что оно будет производить до 9800 единиц мототранспорта в год. Стоимость проекта не указана.
Фото: president.tj
А в Турции выпускается электромобиль Togg.
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