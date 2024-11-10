Мототранспорт начали производить в Таджикистане

В Хатлонской области открылся завод по производству мотоциклетного транспорта "Вахш Саноат", сообщает Zakon.kz.

По информации, опубликованной на сайте президента Таджикистана, предприятие наладило выпуск:

пяти видов мотоциклов;

шести видов мотороллеров;

15 видов двухколесных и пяти типов трехколесных скутеров.

Фото: president.tj

Ожидается, что оно будет производить до 9800 единиц мототранспорта в год. Стоимость проекта не указана.

Фото: president.tj

А в Турции выпускается электромобиль Togg.