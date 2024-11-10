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Мототранспорт начали производить в Таджикистане

Таджикистан, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 06:06 Фото: president.tj
В Хатлонской области открылся завод по производству мотоциклетного транспорта "Вахш Саноат", сообщает Zakon.kz.

По информации, опубликованной на сайте президента Таджикистана, предприятие наладило выпуск:

  • пяти видов мотоциклов;
  • шести видов мотороллеров;
  • 15 видов двухколесных и пяти типов трехколесных скутеров.
Таджикистан, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 06:06

Фото: president.tj

Ожидается, что оно будет производить до 9800 единиц мототранспорта в год. Стоимость проекта не указана.

Таджикистан, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 06:06

Фото: president.tj

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