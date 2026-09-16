Роботы начали производить роботов в Китае

Китайская компания UBTECH Robotics запустила первое в мире производство роботов-гуманоидов с помощью роботов. Они способны выпускать до 10 тысяч экземпляров в год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, фабрика находится в городе Лючжоу. Ее мощности позволяют выпускать по одному роботу каждые десять минут. В основном на предприятии производятся интеллектуальные промышленные гуманоидные роботы серий Walker S и Cruzr.

В компании отмечают, что производство гуманоидных роботов переходит от стадии лабораторных прототипов и мелкосерийного выпуска к новому этапу крупномасштабного интеллектуального производства.

Производство фактически полностью автоматизировано. Роботы занимаются разгрузкой поддонов, погрузкой и перемещением материалов.

15 сентября 2026 года вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов на брифинге в правительстве поделился мнением по поводу возможной замены людей технологиями ИИ.

