Электромобили начнут производить в Таджикистане
Фото: пресс-служба МТ Республики Таджикистан
В Таджикистане в рамках госпрограммы развития электротранспорта начнется производство электромобилей, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства транспорта республики, проект планируется запустить совместно с китайскими компаниями.
"Таджикистан является производителем экологически чистой и дешевой электроэнергии, поэтому использование электротранспорта в стране эффективно и целесообразно. Кроме того, оно поможет снизить зависимость от импорта", – отметил министр транспорта Азим Иброхим.
Для реализации комплексной программы потребуется 228 млн 916 тыс. сомони. Это примерно чуть больше шести млрд тенге. Большую часть из этой суммы выделит частный сектор. В нее, помимо производства электрокаров, входят:
- разработка технологии утилизации аккумуляторов;
- льготы для владельцев электромобилей;
- иные меры поддержки.
Программа рассчитана до 2028 года включительно.
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