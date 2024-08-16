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Электромобили начнут производить в Таджикистане

Электромобили, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 20:31 Фото: пресс-служба МТ Республики Таджикистан
В Таджикистане в рамках госпрограммы развития электротранспорта начнется производство электромобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства транспорта республики, проект планируется запустить совместно с китайскими компаниями.

"Таджикистан является производителем экологически чистой и дешевой электроэнергии, поэтому использование электротранспорта в стране эффективно и целесообразно. Кроме того, оно поможет снизить зависимость от импорта", – отметил министр транспорта Азим Иброхим.

Для реализации комплексной программы потребуется 228 млн 916 тыс. сомони. Это примерно чуть больше шести млрд тенге. Большую часть из этой суммы выделит частный сектор. В нее, помимо производства электрокаров, входят:

  • разработка технологии утилизации аккумуляторов;
  • льготы для владельцев электромобилей;
  • иные меры поддержки.

Программа рассчитана до 2028 года включительно.

Днями ранее Эмомали Рахмон побывал в столице Казахстана.

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