Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Перевозку грузов между Казахстаном и Китаем облегчили электронные бланки

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 08:38 Фото: Zakon.kz
Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений в электронном формате, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта Казахстана, с начала этого года с китайской стороной произведен обмен бланками разрешений для перевозки грузов в количестве 190 тыс. единиц.

"Это рекордный показатель", – утверждают в транспортном ведомстве.

Переход на электронный формат обмена между двумя странами стал возможным благодаря документу, подписанному в мае 2023 года в рамках государственного визита главы государства в город Сиань. Конкретные сроки внедрения электронного формата определены в рамках поездки премьер-министра Казахстана в город Шанхай в сентябре этого года.

В целом показатель участия казахстанских перевозчиков в международных автоперевозках вырос с 31% в 2021 году до 52% в 2023 году.

"На сегодняшний день Казахстан осуществляет обмен иностранными разрешениями с 42 странами мира", – говорится в сообщении.

Также ряд рекомендаций, направленных на улучшение качества железнодорожных пассажирских перевозок, подготовили специалисты Антикора.

Читайте также

Ватсап перестанет работать на некоторых устройствах Айфон
WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone в 2025 году
космос, Земля, планеты
Бывший инженер NASA разработал спутник, чтобы делать селфи из космоса
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Искусственный интеллект обнаружил неизвестные экстремальные климатические явления
Алия Абди
Транспорт Министерство транспорта РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан Китай Бектенов Олжас 2024 год Цифровые технологии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда &quot;Битвы экстрасенсов&quot;Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
Синоптики рассказали о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: