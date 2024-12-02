Перевозку грузов между Казахстаном и Китаем облегчили электронные бланки

Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений в электронном формате, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта Казахстана, с начала этого года с китайской стороной произведен обмен бланками разрешений для перевозки грузов в количестве 190 тыс. единиц.

"Это рекордный показатель", – утверждают в транспортном ведомстве.

Переход на электронный формат обмена между двумя странами стал возможным благодаря документу, подписанному в мае 2023 года в рамках государственного визита главы государства в город Сиань. Конкретные сроки внедрения электронного формата определены в рамках поездки премьер-министра Казахстана в город Шанхай в сентябре этого года.

В целом показатель участия казахстанских перевозчиков в международных автоперевозках вырос с 31% в 2021 году до 52% в 2023 году.

"На сегодняшний день Казахстан осуществляет обмен иностранными разрешениями с 42 странами мира", – говорится в сообщении.

Также ряд рекомендаций, направленных на улучшение качества железнодорожных пассажирских перевозок, подготовили специалисты Антикора.