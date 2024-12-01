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Дефицит билетов и грязные вагоны: в Антикоре дали рекомендации для улучшения железнодорожных перевозок

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 14:37 Фото: rail-news.kz
Ряд рекомендаций, направленных на улучшение качества железнодорожных пассажирских перевозок, подготовили специалисты Антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.

Они были озвучены на совещании, которое состоялось по инициативе ведомства в Министерстве транспорта.

"Обсудили серьезные нарушения в системе субсидирования пассажирских перевозок. Особое внимание уделили вопросам отдельных частных перевозчиков, которые, несмотря на значительные доходы за счет государственной поддержки, не обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг. Это приводит к многочисленным жалобам пассажиров на санитарное и техническое состояние вагонов", – сообщили в пресс-службе Антикора.

Также сотрудники ведомства отметили дефицит билетов и регулярные задержки поездов, которые создают неудобства для граждан.

По итогам совещания предложено пересмотреть методику расчета субсидий, проработать вопросы цифровизации системы субсидирования и обеспечить эффективный мониторинг и контроль. Он включит в себя аудио и видеофиксацию обследования поездов, установление критериев оценки качества услуг и системы штрафных санкций.

Кроме того, по мнению Антикора, необходимо провести аудит в компаниях-перевозчиках, а также увеличить долю новых вагонов.

В ведомстве добавили, что мониторинг устранения коррупционных рисков в железнодорожной сфере продолжается и находится на особом контроле.

22 ноября 2024 года в Антикоре рассказали о приговоре начальнику Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки". Его признали виновным в получении взятки в сумме 1,5 млн тенге за трудоустройство на должность помощника машиниста тепловоза.

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Дефицит билетов и грязные вагоны: в Антикоре дали рекомендации для улучшения качества железнодорожных перевозо
Андрей Дюсупов
Антикор Министерство транспорта РК 2024 год Железные дороги
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