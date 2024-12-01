Дефицит билетов и грязные вагоны: в Антикоре дали рекомендации для улучшения железнодорожных перевозок

Ряд рекомендаций, направленных на улучшение качества железнодорожных пассажирских перевозок, подготовили специалисты Антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.

Они были озвучены на совещании, которое состоялось по инициативе ведомства в Министерстве транспорта.

"Обсудили серьезные нарушения в системе субсидирования пассажирских перевозок. Особое внимание уделили вопросам отдельных частных перевозчиков, которые, несмотря на значительные доходы за счет государственной поддержки, не обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг. Это приводит к многочисленным жалобам пассажиров на санитарное и техническое состояние вагонов", – сообщили в пресс-службе Антикора.

Также сотрудники ведомства отметили дефицит билетов и регулярные задержки поездов, которые создают неудобства для граждан.

По итогам совещания предложено пересмотреть методику расчета субсидий, проработать вопросы цифровизации системы субсидирования и обеспечить эффективный мониторинг и контроль. Он включит в себя аудио и видеофиксацию обследования поездов, установление критериев оценки качества услуг и системы штрафных санкций.

Кроме того, по мнению Антикора, необходимо провести аудит в компаниях-перевозчиках, а также увеличить долю новых вагонов.

В ведомстве добавили, что мониторинг устранения коррупционных рисков в железнодорожной сфере продолжается и находится на особом контроле.

22 ноября 2024 года в Антикоре рассказали о приговоре начальнику Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки". Его признали виновным в получении взятки в сумме 1,5 млн тенге за трудоустройство на должность помощника машиниста тепловоза.