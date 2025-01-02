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Технологии

Эксперты перечислили главные провалы искусственного интеллекта в 2024 году

искусственный интеллект, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 09:02 Фото: freepik
Журналисты издания PCMag перечислили главные провалы 2024 года, связанные с применением искусственного интеллекта (ИИ) или его работой, сообщает Zakon.kz.

Специалисты портала назвали ИИ самым значимым явлением 2024 года и отметили, что новая технология оказалась впутанной во множество скандалов. Одними из них журналисты назвали истории, когда ИИ создавал ложные заголовки и вводил пользователей в заблуждение.

"Так, в ноябре 2024 года нейросеть The New York Times разослала читателям фейковое сообщение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был арестован", – отмечает портал.

В материале обратили внимание на ошибки нейросети Google, которая должна была улучшить результаты поисковой выдачи. Из-за неизвестных неполадок Google AI Overview, например, советовала съедать в день один камень и рассказывала, как готовить пиццу с клеем.

В 2024 году совершали ошибки нейросети, которые управляют автопилотом Tesla: американским регуляторам стало известно о 1399 подтвержденных случаев. Чат-бот MyCity, запущенный властями Нью-Йорка, должен был давать советы представителям малого бизнеса, однако нейросеть начала предлагать противоречащие закону рекомендации.

Авторы PCMag заметили, что с помощью ИИ мошенники создавали фейковую рекламу – так, в ней актер Том Хэнкс продвигал лекарство от диабета, а популярная певица Тейлор Свифт призывала голосовать за Дональда Трампа.

В конце декабря 2024 года авторы платформы HackerNoon также перечислили несбывшиеся прогнозы, связанные с ИИ в 2024 году. К ним отнесли потерю популярности больших языковых моделей (LLM) и предсказание, что криптовалюты станут востребованнее нейросетей.

Ранее искусственный интеллект помог ученым обнаружить неизвестные экстремальные климатические явления.

Андрей Дюсупов
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