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Искусственный интеллект обнаружил неизвестные экстремальные климатические явления

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 09:11 Фото: freepik
Ученые Немецкого центра климатических вычислений, Великобритании и Испании обнаружили ранее неизвестные экстремальные климатические явления в прошлом, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Communications.

С помощью нейронных сетей ученые реконструировали исторические данные о чрезвычайно теплых и холодных днях и ночах. Используемый метод получил название CRAI (искусственный интеллект для реконструкции климата). Он продемонстрировал высокую точность в анализе климатических аномалий даже для регионов с недостатком данных, таких как редкие метеостанции в полярных областях или Африке.

"Для проверки модели использовались архивные данные, охватывающие период с 1901 по 2018 год. В ходе работы были выявлены редкие и плохо задокументированные климатические события, такие как волна жары 1911 года или экстремально холодная зима 1929 года. Ранее эти явления упоминались эпизодически из-за недостаточной информации с метеостанций. CRAI позволил восстановить полную картину этих событий, включая их пространственные и временные характеристики", – говорится в исследовании.

Ученые подчеркивают, что внедрение ИИ в климатологию может стать ключевым инструментом для глобального анализа экстремальных явлений и их изменений. Применение CRAI к данным способствует значительному повышению точности реконструкций и прогнозов, особенно для регионов с ограниченным количеством наблюдений.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект задействуют в Казахстане в законотворческой работе. По словам вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова, ИИ будет помогать депутатам искать противоречия в законопроектах и анализировать схожие нормы в нормативных правовых актах (НПА).

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