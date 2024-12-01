Искусственный интеллект обнаружил неизвестные экстремальные климатические явления

Ученые Немецкого центра климатических вычислений, Великобритании и Испании обнаружили ранее неизвестные экстремальные климатические явления в прошлом, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Communications.

С помощью нейронных сетей ученые реконструировали исторические данные о чрезвычайно теплых и холодных днях и ночах. Используемый метод получил название CRAI (искусственный интеллект для реконструкции климата). Он продемонстрировал высокую точность в анализе климатических аномалий даже для регионов с недостатком данных, таких как редкие метеостанции в полярных областях или Африке.

"Для проверки модели использовались архивные данные, охватывающие период с 1901 по 2018 год. В ходе работы были выявлены редкие и плохо задокументированные климатические события, такие как волна жары 1911 года или экстремально холодная зима 1929 года. Ранее эти явления упоминались эпизодически из-за недостаточной информации с метеостанций. CRAI позволил восстановить полную картину этих событий, включая их пространственные и временные характеристики", – говорится в исследовании.

Ученые подчеркивают, что внедрение ИИ в климатологию может стать ключевым инструментом для глобального анализа экстремальных явлений и их изменений. Применение CRAI к данным способствует значительному повышению точности реконструкций и прогнозов, особенно для регионов с ограниченным количеством наблюдений.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект задействуют в Казахстане в законотворческой работе. По словам вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова, ИИ будет помогать депутатам искать противоречия в законопроектах и анализировать схожие нормы в нормативных правовых актах (НПА).