Искусственный интеллект определил фаворита Уимблдона-2024
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Вероятность завоевания титула итальянским теннисистом первой ракеткой мира Янником Синнером оценивается искусственным интеллектом в 17%.
Топ-3 претендента на победу на Уимблдоне по версии искусственного интеллекта Stats Perform:
1. Янник Синнер (1-я ракетка мира, Италия) – 17%.
2. Карлос Алькарас (3, Испания) – 12%.
3. Новак Джокович (2, Сербия) — 8%.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом среди мужчин является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).
Ранее два теннисиста снялись с Уимблдона-2024 из-за травм.