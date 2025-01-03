Космонавт МКС снял на видео полярное сияние

Видео с полярным сиянием снял космонавт Иван Вагнер, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ТАСС, это первое в 2025 году подобное явление.

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер показал кадры первого в 2025 году полярного сияния:https://t.co/ZWBxCEDmVB



Видео: Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС pic.twitter.com/PM58GSPh29 — ТАСС (@tass_agency) January 2, 2025

Днями ранее, спустя пять лет после начала пандемии, Всемирная организация здравоохранения обратилась к Китаю с просьбой открыть доступ к данным о происхождении COVID-19.