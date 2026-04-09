Как выглядит южное полярное сияние – фантастические кадры из космоса

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев сегодня, 9 апреля 2026 года, поделился фотографиями южного полярного сияния, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие снимки космонавт опубликовал в своем Instagram.

"Южное полярное сияние выглядит из космоса – фантастически", – написал Олег Артемьев под публикацией.

По его словам, считается, что южное и северное сияние отличаются. В связи с этим он предложил разобраться в этом вопросе.

"Оба сияния похожи по структуре и цветам (зеленый, красный, розовый, фиолетовый, желтый, синий), но различаются деталями из-за особенностей магнитосферы Земли. Цвет зависит от атомов, чаще всего встречается зеленый оттенок (кислород)", – отметил Олег Артемьев.

Также он добавил, что долгое время ученые не могли объяснить, почему северное и южное сияния, возникающие из-за одного и того же солнечного ветра, выглядят по-разному.

"Оказалось, что потоки солнечного ветра, приближаясь к Земле с востока на запад, создают неравномерное давление на магнитное поле, смещая его на теневую сторону планеты. Это приводит к асимметрии формы и расположения сияний на разных полюсах", – заключил космонавт.

