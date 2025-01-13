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Технологии

Эмин Агаларов присмотрел себе новый транспорт

Транспорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 07:17 Фото: Instagram/eminofficial
12 января азербайджанский певец заинтриговал поклонников дорогостоящей покупкой, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram, Агаларов поделился фотографиями высокотехнологичного транспортного средства китайского производства.

"Возможно я стану первым обладателем летающей машины", – не сдержал своего восхищения автомобилем певец.
Эмин Агаларов, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 07:17

Фото: Instagram/eminofficial

Выбор певца поддержали большинство его подписчиков. На их взгляд, такая техника поможет преуспевающему певцу-бизнесмену значительно экономить время. Также в числе комментариев – сравнения Агаларова с Илоном Маском, писателем-фантастом Джоном Голдом, группой "Тату" и фильмом "Гостья из будущего".

Тем временем Анастасия Волочкова ни в чем себе не отказывает на Мальдивах, а Канье Уэст продолжает конфликтовать со спортивным мега-брендом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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