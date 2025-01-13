Эмин Агаларов присмотрел себе новый транспорт

12 января азербайджанский певец заинтриговал поклонников дорогостоящей покупкой, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram, Агаларов поделился фотографиями высокотехнологичного транспортного средства китайского производства.

"Возможно я стану первым обладателем летающей машины", – не сдержал своего восхищения автомобилем певец.

Фото: Instagram/eminofficial

Выбор певца поддержали большинство его подписчиков. На их взгляд, такая техника поможет преуспевающему певцу-бизнесмену значительно экономить время. Также в числе комментариев – сравнения Агаларова с Илоном Маском, писателем-фантастом Джоном Голдом, группой "Тату" и фильмом "Гостья из будущего".

Тем временем Анастасия Волочкова ни в чем себе не отказывает на Мальдивах, а Канье Уэст продолжает конфликтовать со спортивным мега-брендом.