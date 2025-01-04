Эмин Агаларов поделился подробностями личной жизни

4 января певец опубликовал видео, где поделился подробностями личной жизни с Аленой Гавриловой, сообщает Zakon.kz.

Интересно то, что пара разводилась и женилась вновь. Эмин Агаларов и Алена Гаврилова были женаты с 2018 по 2020 годы. Далее развод, год друг без друга, а за ним – неожиданное воссоединение с торжественной свадьбой. У супругов есть шестилетняя дочь Афина.

"Все то, чего мне в жизни не хватает – я получаю от Алены. Это единственный человек, кто может меня перенаправить в фазу, где я не обсуждаю бизнес, проекты, музыку и творчество". Эмин Агаларов

До этого Агаларов состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Спустя два года после свадьбы Лейла родила близнецов – Али и Микаила. В 2015 году пара официально объявила о расставании.

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