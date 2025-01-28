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Общество

Правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии – Токаев

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 12:45 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года заявил, что правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии.

"Долгие процедуры согласований и принятий решений связаны с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность. Об этом надо прямо говорить. В чем дело? Может быть, антикоррупционное ведомство всех придавило? Задавило и запугало? Давайте разберемся и с этим вопросом. Но решения надо принимать. Тем более я говорил, что правительству делегируются большие полномочия – Администрация президента сейчас не имеет права вмешиваться в оперативную деятельность правительства, но тогда и принимайте решения", – поручил президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что им уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации.

"Правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность. Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях. Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", – резюмировал глава государства.

28 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал оценку работе премьер-министра Олжаса Бектенова за прошлый год: он констатировал, что в 2024 году на развитие экономики оказывали влияние многие негативные факторы. Однако ситуация находилась на контроле и госорганы не допустили ее ухудшения.

Мадина Мамырханова
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