Масштабная реконструкция Степногорской ТЭЦ: что сделано и что впереди

Третий год идет поэтапная реконструкция степногорской теплоэлектроцентрали. Основные усилия направлены на модернизацию ключевых объектов энергосистемы и улучшение теплосетей города, передает управление внутренней политики.

По информации акимата города Степногорска, основные работы были сосредоточены на обновлении оборудования: проводился капитальный ремонт турбогенератора №5. Ремонт энергетических котлов №5 и №6 шел по утвержденному графику. Работы на котле №6 были завершены в конце года, на котле №5 продолжается замена поверхностей нагрева, ремонт каркаса и газохода. До конца февраля ожидается поставка бандажных колец для генератора ТВФ-63-2.

Большая часть работ завершится в марте этого года, отметили в городской администрации.

"Параллельно с модернизацией оборудования ТЭЦ активно обновляются городские теплосети. В прошлом году из резерва правительства выделены средства на капитальный ремонт почти 14 км теплотрасс, с приоритетом на критически изношенные участки. Дополнительно, за счет собственных средств ТОО "Степногорск Теплотранзит", проведены работы по замене 2,7 км труб. Кроме того, начата реконструкция тепловых сетей города", – сообщили на предприятии.

Фото: УВП Акмолинской области

Горожане уже отметили для себя заметные улучшения в работе ТЭЦ. Потребителям стали вовремя подавать тепло. За отопительный сезон удалось избежать аварийных ситуаций.

"Сейчас в работе находятся пять энергетических, один водогрейный котел и четыре турбогенератора, что позволяет обеспечивать город и промышленные объекты стабильным теплом и электричеством", – заверяют представители компании.

В прошлом году начата реализация по проекту "Реконструкция тепловых сетей города Степногорска – 1 очередь", для завершения проекта необходимо дополнительное финансирование в сумме 1,9 млрд тенге. Степень износа теплосетей после реализации снизится до 77,1%.

К слову, в ближайшие годы планируется продолжение программы модернизации, включая замену старых труб, улучшение системы теплоснабжения и внедрение новых технологий.

Фото: УВП Акмолинской области

Жители Степногорска могут быть уверены – их тепло и комфорт остаются в приоритете у энергетиков и властей.