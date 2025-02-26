Казахстанский школьник придумал, как получить электричество из водопроводных труб

Сельский школьник из области Абай Дидар Баталов собрал систему получения электричества из водопроводных труб. Об инновационном решении девятиклассника школы им. Н. Баймуратова Бескарагайского района 26 февраля 2025 года рассказали в Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что школьник под руководством учителя Мейрамгали Жексенаева создал систему выработки электроэнергии, используя поток воды в водопроводных трубах многоквартирных домов.

Фото: Telegram/oqu_agartu

"Проект включает мини-турбины аналогичные водосчетчикам, которые позволяют преобразовывать постоянное давление воды в электричество, обеспечивая энергией освещение подъездов, лестничных площадок и даже отдельных квартир", – поделился Дидар Баталов.

По его словам, преимущество системы – простота установки, что делает ее доступной для любого водопровода.

"Особенно важно, что решение является экологически чистым и способствует снижению зависимости от традиционных источников энергии, таких как уголь и газ", – подчеркнул Дидар Баталов.

В Минпросвещения отметили, что предложенная технология может стать перспективным шагом в развитии альтернативной энергетики и модернизации городской инфраструктуры, обеспечивая дополнительные возможности для экономии и устойчивого энергоснабжения.

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