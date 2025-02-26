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Технологии

Казахстанский школьник придумал, как получить электричество из водопроводных труб

Казахстанский школьник придумал, как получить электричество из водопроводных труб, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 11:45 Фото: Telegram/oqu_agartu
Сельский школьник из области Абай Дидар Баталов собрал систему получения электричества из водопроводных труб. Об инновационном решении девятиклассника школы им. Н. Баймуратова Бескарагайского района 26 февраля 2025 года рассказали в Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что школьник под руководством учителя Мейрамгали Жексенаева создал систему выработки электроэнергии, используя поток воды в водопроводных трубах многоквартирных домов.

Фото: Telegram/oqu_agartu

"Проект включает мини-турбины аналогичные водосчетчикам, которые позволяют преобразовывать постоянное давление воды в электричество, обеспечивая энергией освещение подъездов, лестничных площадок и даже отдельных квартир", – поделился Дидар Баталов.

По его словам, преимущество системы – простота установки, что делает ее доступной для любого водопровода.

"Особенно важно, что решение является экологически чистым и способствует снижению зависимости от традиционных источников энергии, таких как уголь и газ", – подчеркнул Дидар Баталов.

В Минпросвещения отметили, что предложенная технология может стать перспективным шагом в развитии альтернативной энергетики и модернизации городской инфраструктуры, обеспечивая дополнительные возможности для экономии и устойчивого энергоснабжения.

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В ноябре 2024 года стало известно, что школьник из области Абай Нурали Амангельдыев создал уникальное устройство для передачи энергии в космосе.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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