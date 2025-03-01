Гибель школьницы отказались комментировать в Министерстве просвещения

В Министерстве просвещения Казахстана отказались комментировать смерть 10-летней девочки, которая погибла под колесами школьного автобуса, сообщает Zakon.kz.

Инцидент со школьницей произошел в селе Караоткель прямо во дворе учебного заведения близ города Астаны. Водитель школьного автобуса совершил наезд на ребенка в нескольких десятках метров от входа в учебное заведение. Девочка от полученных травм скончалась на месте. В полиции сообщили, что водителя задержали и поместили в изолятор.

Как передает "КТК", заместитель главы данного ведомства посоветовала журналистам обратиться за разъяснениями в три других министерства.

"Это вопрос немножко не к Министерству просвещения, так как эти все эти вопросы лежат в поле деятельности Министерства труда и социальной защиты. Я понимаю, что это произошло во дворе школы. Вместе с тем это случай очень страшный, который произошел с ребенком – он попадает в поле, значит, органов юстиции. У нас подвоз, значит, детей – он относиться к компетенции местного исполнительного органа", – сказала вице-министр просвещения Казахстана Наталья Жумадильдаева.

А 1 марта житель области Абай спас пятилетнюю девочку, оказавшуюся в опасности на дороге.