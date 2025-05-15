Новый рекорд по сборке кубика Рубика: быстрее, чем моргнуть
После более десяти лет ожесточенной конкуренции группа из четырех студентов создала робота, который собирает классический кубик 3x3x3 всего за 0,103 секунды – буквально быстрее, чем моргнуть глазом.
Как рассказывают на сайте Книги рекордов Гиннесса, удивительное устройство разработали Мэттью Патрохай, Джюнпей Ота, Эйден Херд и Алекс Берта – студенты инженерной школы электротехники и компьютерных технологий имени семьи Элмор при Университете Пердью в Уэст-Лафайетте, штат Индиана.
"Мы собираем за 103 миллисекунды. Моргнуть – это 200-300 миллисекунд. Так что, прежде чем вы заметите, что он начал двигаться, – кубик уже собран", – рассказал Мэттью.
На видео видно, что все происходит буквально за долю секунды. Увидеть четкие движения по сборке можно лишь в замедленной съемке.
Робот, названный Purdubik’s Cube, был создан после того, как все четверо студентов познакомились в рамках университетской программы.
Устройство способно распознавать цвета и самостоятельно формировать уникальные алгоритмы, оптимизированные для молниеносной сборки с помощью промышленного высокоскоростного привода.
В проект было вложено много времени, усилий и личных средств, и команда невероятно гордится достигнутым результатом.
Эволюция рекордов скорости сборки кубика Рубика роботами:
2009 – 1 мин 4 сек – Питер Редмонд (Ирландия)
2011 – 5,270 сек – Майк Добсон и Дэвид Гилдей (Великобритания)
2014 – 3,253 сек – Майк Добсон и Дэвид Гилдей (Великобритания)
2015 – 2,39 сек – Закари Громко (США)
2016 – 0,9 сек – Джей Флэтлэнд и Пол Роуз (США)
2016 – 0,887 сек – Альберт Бир (Германия)
2016 – 0,637 сек – Альберт Бир (Германия)
2018 – 0,38 сек – Бен Кац и Джаред Ди Карло (США)
2024 – 0,305 сек – Mitsubishi Electric Corporation (Япония)
2025 – 0,103 сек – Мэттью Патрохай, Джюнпей Ота, Эйден Херд и Алекс Берта (США).
Кубик Рубика – это 3D-головоломка, которая стала повальным увлечением в начале 1980-х годов. Загадка решена, когда каждая из шести граней куба становится одного цвета. Человеческий рекорд по сборке кубика Рубика – 3,13 секунды. Его установил чемпион США по сборке кубиков Макс Парк в 2023 году.
О предыдущем рекорде по сборке кубика роботом стало известно почти ровно год назад – 27 мая сообщалось, что роботу Mitsubishi Electric потребовалось 0,305 секунды на это.