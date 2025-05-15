Новый рекорд по сборке кубика Рубика: быстрее, чем моргнуть

В США получили новый результат по скорости сборки кубика Рубика, который может оказаться непревзойденным впредь, сообщает Zakon.kz.

После более десяти лет ожесточенной конкуренции группа из четырех студентов создала робота, который собирает классический кубик 3x3x3 всего за 0,103 секунды – буквально быстрее, чем моргнуть глазом.

Как рассказывают на сайте Книги рекордов Гиннесса, удивительное устройство разработали Мэттью Патрохай, Джюнпей Ота, Эйден Херд и Алекс Берта – студенты инженерной школы электротехники и компьютерных технологий имени семьи Элмор при Университете Пердью в Уэст-Лафайетте, штат Индиана.

"Мы собираем за 103 миллисекунды. Моргнуть – это 200-300 миллисекунд. Так что, прежде чем вы заметите, что он начал двигаться, – кубик уже собран", – рассказал Мэттью.

На видео видно, что все происходит буквально за долю секунды. Увидеть четкие движения по сборке можно лишь в замедленной съемке.

Робот, названный Purdubik’s Cube, был создан после того, как все четверо студентов познакомились в рамках университетской программы.

Устройство способно распознавать цвета и самостоятельно формировать уникальные алгоритмы, оптимизированные для молниеносной сборки с помощью промышленного высокоскоростного привода.

В проект было вложено много времени, усилий и личных средств, и команда невероятно гордится достигнутым результатом.

Эволюция рекордов скорости сборки кубика Рубика роботами:

2009 – 1 мин 4 сек – Питер Редмонд (Ирландия)

2011 – 5,270 сек – Майк Добсон и Дэвид Гилдей (Великобритания)

2014 – 3,253 сек – Майк Добсон и Дэвид Гилдей (Великобритания)

2015 – 2,39 сек – Закари Громко (США)

2016 – 0,9 сек – Джей Флэтлэнд и Пол Роуз (США)

2016 – 0,887 сек – Альберт Бир (Германия)

2016 – 0,637 сек – Альберт Бир (Германия)

2018 – 0,38 сек – Бен Кац и Джаред Ди Карло (США)

2024 – 0,305 сек – Mitsubishi Electric Corporation (Япония)

2025 – 0,103 сек – Мэттью Патрохай, Джюнпей Ота, Эйден Херд и Алекс Берта (США).

Кубик Рубика – это 3D-головоломка, которая стала повальным увлечением в начале 1980-х годов. Загадка решена, когда каждая из шести граней куба становится одного цвета. Человеческий рекорд по сборке кубика Рубика – 3,13 секунды. Его установил чемпион США по сборке кубиков Макс Парк в 2023 году.

О предыдущем рекорде по сборке кубика роботом стало известно почти ровно год назад – 27 мая сообщалось, что роботу Mitsubishi Electric потребовалось 0,305 секунды на это.